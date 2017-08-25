Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 17:38

    Люди выпрыгивали на ходу: очевидец падения автобуса в море рассказал о трагедии

    комментировать
    • Фото РИА Новости
    Люди выпрыгивали на ходу: очевидец падения автобуса в море рассказал о трагедии

    Люди выпрыгивали на ходу: очевидец падения автобуса в море рассказал о трагедии

    Люди выпрыгивали на ходу: очевидец падения автобуса в море рассказал о трагедии
  • Фото РИА Новости

    • Очевидцы трагедии сообщили СМИ подробности ЧП в поселке Волна Краснодарского края. Этим утром вахтовый автобус с рабочими упал с пирса в Чёрное море.

    Автобус летел по пирсу на огромной скорости, из днища лилась какая-то жидкость. Водитель отчаянно пытался затормозить с помощью коробки передач: по всей видимости, у автобуса отказали тормоза. Об этом рассказали порталу «Живая Кубань» очевидцы трагедии, которые ехали следом за вахтовиками.

    Очевидец: «На ходу из разогнавшегося автобуса выпрыгивали люди. Одному из них при падении оторвало руку».

    смотретьАвтокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
    Автокатастрофа с автобусом на Кубани: кадры с места ЧП
    Через несколько секунд автобус рухнул с 4-метровой высоты в море. Очевидцы бросились на помощь людям, оказавшимся в воде. В итоге спасти удалось 33 рабочих, почти все госпитализированы. Некоторые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Водитель выжил, но у него тяжелые травмы — сломаны обе ноги. Погибли 18 человек, список жертв уже опубликован.

    смотретьЧисло жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    Число жертв катастрофы с автобусом на Кубани достигло 18 человек
    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассматриваются несколько версий трагедии, в том числе и об отказе тормозов. Известно также, что автобус принадлежал частному лицу.

    Новости по теме

    Катастрофа с автобусом на Кубани

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru