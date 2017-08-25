Люди выпрыгивали на ходу: очевидец падения автобуса в море рассказал о трагедии

Очевидцы трагедии сообщили СМИ подробности ЧП в поселке Волна Краснодарского края. Этим утром вахтовый автобус с рабочими упал с пирса в Чёрное море.
Автобус летел по пирсу на огромной скорости, из днища лилась какая-то жидкость. Водитель отчаянно пытался затормозить с помощью коробки передач: по всей видимости, у автобуса отказали тормоза. Об этом рассказали порталу «Живая Кубань» очевидцы трагедии, которые ехали следом за вахтовиками.
Очевидец: «На ходу из разогнавшегося автобуса выпрыгивали люди. Одному из них при падении оторвало руку».
Через несколько секунд автобус рухнул с 4-метровой высоты в море. Очевидцы бросились на помощь людям, оказавшимся в воде. В итоге спасти удалось 33 рабочих, почти все госпитализированы. Некоторые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Водитель выжил, но у него тяжелые травмы — сломаны обе ноги. Погибли 18 человек, список жертв уже опубликован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассматриваются несколько версий трагедии, в том числе и об отказе тормозов. Известно также, что автобус принадлежал частному лицу.
Очевидец: «На ходу из разогнавшегося автобуса выпрыгивали люди. Одному из них при падении оторвало руку».
Через несколько секунд автобус рухнул с 4-метровой высоты в море. Очевидцы бросились на помощь людям, оказавшимся в воде. В итоге спасти удалось 33 рабочих, почти все госпитализированы. Некоторые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Водитель выжил, но у него тяжелые травмы — сломаны обе ноги. Погибли 18 человек, список жертв уже опубликован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассматриваются несколько версий трагедии, в том числе и об отказе тормозов. Известно также, что автобус принадлежал частному лицу.
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