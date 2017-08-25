Названа предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани

Автобус упал в море на Кубани с 4 метров, скорее всего,
из-за нарушения ПДД.
Причиной падения автобуса в воду в Темрюкском районе Краснодарского края, по предварительным данным, стало нарушение правил дорожного движения, заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Источник: «Автобус упал в воду с высоты примерно четырех метров. В качестве основной версии ЧП пока рассматривается нарушение правил дорожного движения».
По последним данным, при падении автобуса в море погибли 13 человек. 20 удалось спасти, судьба еще нескольких человек остается неизвестной.
Авария произошла на строящемся пирсе в поселке Волна. Ранее сообщалось, что в автобусе находились сотрудники компании «Таманьнефтегаз», они возвращались с вахты. В МЧС отметили, что ЧП не имеет отношения к строительству моста в Керченском проливе — автобус вез рабочих, которые строили пирс в поселке Волна.
МЧС Краснодарского края: «В автобусе находились 35 человек — это рабочие, занимавшиеся строительством пирса „Таманьнефтегаз“ в поселке Волна. 12 из них погибли. 20 спасены. Судьба троих неизвестна. Ведутся их поиски».
На месте происшествия работают 20 водолазов, 17 из которых — водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда. На место также доставлена водолазная станция для заправки воздушных баллонов для работы водолазов под водой. Глубина моря в этом месте составляет 12 метров.
Источник: «Автобус упал в воду с высоты примерно четырех метров. В качестве основной версии ЧП пока рассматривается нарушение правил дорожного движения».
По последним данным, при падении автобуса в море погибли 13 человек. 20 удалось спасти, судьба еще нескольких человек остается неизвестной.
Авария произошла на строящемся пирсе в поселке Волна. Ранее сообщалось, что в автобусе находились сотрудники компании «Таманьнефтегаз», они возвращались с вахты. В МЧС отметили, что ЧП не имеет отношения к строительству моста в Керченском проливе — автобус вез рабочих, которые строили пирс в поселке Волна.
МЧС Краснодарского края: «В автобусе находились 35 человек — это рабочие, занимавшиеся строительством пирса „Таманьнефтегаз“ в поселке Волна. 12 из них погибли. 20 спасены. Судьба троих неизвестна. Ведутся их поиски».
На месте происшествия работают 20 водолазов, 17 из которых — водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда. На место также доставлена водолазная станция для заправки воздушных баллонов для работы водолазов под водой. Глубина моря в этом месте составляет 12 метров.
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