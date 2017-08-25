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  • 25.08, 12:40

    Причиной падения автобуса в море на Кубани мог стать отказ тормозов

    1 комментарий
    Причиной падения автобуса в море на Кубани мог стать отказ тормозов

    Причиной падения автобуса в море на Кубани мог стать отказ тормозов

    Причиной падения автобуса в море на Кубани мог стать отказ тормозов

    Власти Темрюкского района Кубани назвали причину падения автобуса с пирса в море в поселке Волна.

    По словам представителя администрации Темрюкского района, где произошла автокатастрофа, при спуске к причалу у автобуса отказали тормоза. После этого автобус выехал на пирс и через 300–400 метров опрокинулся в море, передает ТАСС.

    Администрация Темрюкского района: «Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300–400 метров и упал в воду».

    Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, однако ее разорвало на скорости. Автобус развернуло, он ударился о бетонный отбойник причала и рухнул в море.

    смотретьНазвана предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    Названа предварительная причина падения автобуса с рабочими в море на Кубани
    В разбившемся автобусе находились около 40 сотрудников компании «Таманьнефтегаз». В результате погибли 14 человек, еще 24 были спасены. Восемь пострадавших госпитализированы, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

    Сейчас на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют 112 человек и 29 единиц техники. Разбитый автобус уже достали из воды с помощью крана.

    По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Первоначально — о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже выяснилось, что автобус принадлежал частному предпринимателю. После этого следователи добавили статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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