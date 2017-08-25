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  • 25.08, 12:40

    МЧС: при падении автобуса в море на Кубани погибли 14 человек

    2 комментария
    МЧС: при падении автобуса в море на Кубани погибли 14 человек

    МЧС: при падении автобуса в море на Кубани погибли 14 человек

    МЧС: при падении автобуса в море на Кубани погибли 14 человек

    Число погибших в результате падения автобуса в море на Кубани увеличилось до 14 человек.

    Еще 24 пассажиров удалось спасти, восемь из них госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

    Автобус уже поднят краном на берег.

    Напомним, автокатастрофа произошла на строящемся пирсе в поселке Волна. В автобусе, который упал в воду с высоты примерно четырех метров, находились сотрудники компании «Таманьнефтегаз», всего около 40 человек. Они возвращались с вахты.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

    Сейчас на месте трагедии работают более 80 спасателей и 27 единиц техники. К вылету из Краснодара готовится вертолет санитарной авиации с бригадой медиков.

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