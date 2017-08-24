При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе украинского снайпера

Пострадавшими в результате взрыва в центре Киева оказались семья и друг украинского
десантника-снайпера Валерия Чибинеева, воевавшего в Донбассе и получившего звание Героя Украины.
Как сообщает телеканал «112 Украина», в больницу доставлены жена, теща и друг Чибнеева. По данным медиков, из троих пострадавших госпитализированы только двое — мужчина и женщина.
Напомним, в День независимости Украины в центре Киева на улице Грушевского прогремел взрыв.
Служба безопасности Украины квалифицировала случившееся как хулиганство. Однако в Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Между тем полиция Киева начала расследование покушения на умышленное убийство.
Напомним, в День независимости Украины в центре Киева на улице Грушевского прогремел взрыв.
Служба безопасности Украины квалифицировала случившееся как хулиганство. Однако в Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Между тем полиция Киева начала расследование покушения на умышленное убийство.
Комментарии