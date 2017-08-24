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  • 24.08, 22:37

    При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе украинского снайпера

    5 комментариев
    • Фото РИА Новости
    При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе украинского снайпера

    При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе украинского снайпера

    При взрыве в Киеве пострадала семья воевавшего в Донбассе украинского снайпера
  • Фото РИА Новости

    • Пострадавшими в результате взрыва в центре Киева оказались семья и друг украинского десантника-снайпера Валерия Чибинеева, воевавшего в Донбассе и получившего звание Героя Украины.

    Как сообщает телеканал «112 Украина», в больницу доставлены жена, теща и друг Чибнеева. По данным медиков, из троих пострадавших госпитализированы только двое — мужчина и женщина.

    Напомним, в День независимости Украины в центре Киева на улице Грушевского прогремел взрыв.

    Служба безопасности Украины квалифицировала случившееся как хулиганство. Однако в Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта. Между тем полиция Киева начала расследование покушения на умышленное убийство.




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