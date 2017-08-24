Дело о покушении на убийство завели после взрыва в центре Киева

Полиция Киева завела уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в центре украинской столицы.
Уголовное производство открыто по статье «Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киевскую полицию.
Ранее сообщалось, что на улице Грушевского в центре Киева прогремел взрыв. По уточненным данным, пострадали три человека. Им помогают медики. На месте взрыва работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Между тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что взрыв в центре Киева мог быть спланированным терактом. В СБУ в свою очередь отмечали, что произошедшее может быть делом рук хулиганов.
Напомним, инцидент произошел в День независимости Украины. В Киеве сегодня прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Ранее сообщалось, что на улице Грушевского в центре Киева прогремел взрыв. По уточненным данным, пострадали три человека. Им помогают медики. На месте взрыва работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Между тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что взрыв в центре Киева мог быть спланированным терактом. В СБУ в свою очередь отмечали, что произошедшее может быть делом рук хулиганов.
Напомним, инцидент произошел в День независимости Украины. В Киеве сегодня прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
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