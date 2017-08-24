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  • 24.08, 17:43

    Взрыв в центре Киева квалифицировали как хулиганство

    4 комментария
    Взрыв в центре Киева квалифицировали как хулиганство

    Взрыв в центре Киева квалифицировали как хулиганство

    Взрыв в центре Киева квалифицировали как хулиганство

    По основной версии СБУ, взрыв в правительственном квартале Киева устроили хулиганы.

    Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв, прогремевший сегодня в Киеве на улице Грушевского, как хулиганство. СБУ работает на месте происшествия совместно с полицией, сообщает «Интерфакс».

    По данным местных СМИ, на место происшествия прибыли также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

    Взрыв на улице Грушевского прогремел в четверг днем. Обстоятельства взрыва выясняют оперативники. Сообщалось о двоих пострадавших.

    Напомним, инцидент произошел в День независимости Украины. В Киеве сегодня прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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