Взрыв в центре Киева квалифицировали как хулиганство

По основной версии СБУ, взрыв в правительственном квартале Киева устроили хулиганы.
Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв, прогремевший сегодня в Киеве на улице Грушевского, как хулиганство. СБУ работает на месте происшествия совместно с полицией, сообщает «Интерфакс».
По данным местных СМИ, на место происшествия прибыли также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
Взрыв на улице Грушевского прогремел в четверг днем. Обстоятельства взрыва выясняют оперативники. Сообщалось о двоих пострадавших.
Напомним, инцидент произошел в День независимости Украины. В Киеве сегодня прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
По данным местных СМИ, на место происшествия прибыли также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
Взрыв на улице Грушевского прогремел в четверг днем. Обстоятельства взрыва выясняют оперативники. Сообщалось о двоих пострадавших.
Напомним, инцидент произошел в День независимости Украины. В Киеве сегодня прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
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