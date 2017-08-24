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  • 24.08, 17:43

    У здания правительства Украины прогремел взрыв

    11 комментариев
    У здания правительства Украины прогремел взрыв

    У здания правительства Украины прогремел взрыв

    У здания правительства Украины прогремел взрыв

    Как минимум два человека пострадали в результате взрыва у здания правительства в центре Киева.

    Как рассказали очевидцы, мужчина был ранен в голову. Кроме того, серьезно пострадала женщина. Отметим, что сегодня на Украине отмечают День независимости.

    Вибух біля Уряду ( бл. 14:00). Вул Грушевського. Жінка важко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений у голову.
    14:16 Швидкої нема досі!

    Опубликовано Юрій Хортом 24 августа 2017 г.


    На место прибыли сотрудники СБУ, взрывотехники и медики. Обстоятельства взрыва сейчас выясняются. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе киевской полиции.




    Напомним, сегодня Украина отмечает День независимости. В Киеве прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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