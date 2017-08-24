У здания правительства Украины прогремел взрыв

Как минимум два человека пострадали в результате взрыва у здания правительства в центре Киева.
Как рассказали очевидцы, мужчина был ранен в голову. Кроме того, серьезно пострадала женщина. Отметим, что сегодня на Украине отмечают День независимости.
На место прибыли сотрудники СБУ, взрывотехники и медики. Обстоятельства взрыва сейчас выясняются. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе киевской полиции.
Напомним, сегодня Украина отмечает День независимости. В Киеве прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Вибух біля Уряду ( бл. 14:00). Вул Грушевського. Жінка важко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений у голову.Опубликовано Юрій Хортом 24 августа 2017 г.
14:16 Швидкої нема досі!
На место прибыли сотрудники СБУ, взрывотехники и медики. Обстоятельства взрыва сейчас выясняются. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе киевской полиции.
У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.
Напомним, сегодня Украина отмечает День независимости. В Киеве прошел парад, участие в котором приняли и военные НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько зарубежных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Комментарии