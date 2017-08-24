Турчинов назвал спланированным терактом взрыв в центре Киева

Число пострадавших от взрыва в центре Киева увеличилось до трех человек. В числе прочих версий в СНБО не исключают и версию теракта.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что взрыв в центре Киева мог быть спланированным терактом, сообщает телеканал «Громадське».
Александр Турчинов, глава СНБО Украины: «Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они поднимают весь состав преступления, и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали».
В киевской Нацполиции сообщили, что число пострадавших от взрыва в центре Киева увеличилось до трех человек — это две женщины и мужчина.
Неизвестный предмет, предположительно взрывпакет, взорвался сегодня днем в правительственном квартале в Киеве. Инцидент произошел на участке улицы Грушевского между стадионом «Динамо» и зданием кабмина. Недалеко от этого места работала выставка военной техники. В СБУ ранее заявляли, что взрыв устроили хулиганы.
Сегодня на Украине празднуют День независимости.
Александр Турчинов, глава СНБО Украины: «Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они поднимают весь состав преступления, и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали».
В киевской Нацполиции сообщили, что число пострадавших от взрыва в центре Киева увеличилось до трех человек — это две женщины и мужчина.
Неизвестный предмет, предположительно взрывпакет, взорвался сегодня днем в правительственном квартале в Киеве. Инцидент произошел на участке улицы Грушевского между стадионом «Динамо» и зданием кабмина. Недалеко от этого места работала выставка военной техники. В СБУ ранее заявляли, что взрыв устроили хулиганы.
Сегодня на Украине празднуют День независимости.
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