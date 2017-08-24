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  • 24.08, 17:43

    Порошенко наградил орденами Байдена и Олланда

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    Порошенко наградил орденами Байдена и Олланда

    Порошенко наградил орденами Байдена и Олланда

    Украинский президент подписал указ о награждении высокопоставленных иностранцев.

    В частности, Ордена Свободы получили бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Германии Йоахим Вильгельм Гаук. В тексте указа говорится, что награды им вручаются «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений», сообщили в пресс-службе президента Украины.

    Кроме того, Ордена Ярослава Мудрого удостоены экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс и председатель Бундестага Норберт Ламмерт.

    Отметим, что сегодня Украина отмечает День независимости. В Киеве прошел праздничный парад с участием военных НАТО. Среди почетных гостей оказались сразу несколько иностранных министров обороны, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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