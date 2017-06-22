«Нормы не нарушали, а жить невозможно»: Путин отчитал министров по следам прямой линии

Владимир Путин на совещании с правительством поднял ряд тем, которые на прошлой неделе обсуждались в ходе прямой линии. Министры отчитались по наиболее резонансным и, судя по всему, не вполне убедительно. Во всяком случае, многие из отчетов президента не устроили.
Совещание Владимир Путин начал с разбора жалоб, поступивших на прямой линии. Так, жительница Забайкальского края Наталья Калинина осталась без жилья после пожара в селе Шивия в апреле 2015 года. Два года спустя мать-одиночка все еще остается без нового жилья и получает от разных инстанций только отписки.
А семья Валентины Саковской из села Краснокумское в Ставрополье пострадала от наводнения в конце мая этого года. Вместо полагающихся по закону 10 тысяч рублей на прямую поддержку, 50 тысяч — за частичную утрату имущества и 100 тысяч — за его полную утрату с женщины требуют несколько тысяч рублей за различные справки. Путина все это крайне возмутило.
Сегодня о перечислении средств в пострадавшие регионы отчитывались министры.
Владимир Пучков, глава МЧС: «Из 17 тысяч пострадавших 12 тысяч человек уже получили материальную помощь из федерального бюджета и из бюджета Ставропольского края».
Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю, что деньги поступили туда в день прямой линии, но на счетах-то деньги были, в том же Ставропольском крае — до 6 миллиардов, по-моему, на счетах было. И могли бы, зная, что перевод обеспечен 100-процентно, могли бы и начать эту работу своевременно».
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Этот вопрос находится в Минфине на особом контроле, и перечисления осуществляются незамедлительно после принятия всех необходимых решений».
Владимир Путин: «Ну, незамедлительно-то не получается. Где ж „незамедлительно“? Если только в день мероприятия, прямой линии, перечислены деньги, значит, не незамедлительно. Я вас прошу повнимательнее к этому отнестись».
Следующая скандальная история — свалка в одном из микрорайонов Балашихи — самая большая в Подмосковье, рядом с жилыми домами, детскими садами, поликлиниками.
Владимир Путин: «Я только хочу понять, кто же все-таки давал разрешение на строительство там, в той же Московской области?»
Сергей Донской, министр экологии и природных ресурсов РФ: «Установлена санэпидемзона этой свалки, она составляет 500 метров, была установлена в 2003 году. И строительство этих домов как раз проходило за этой санэпидемзоной, то есть, в принципе, нарушений не было».
Владимир Путин: «Нормы не нарушали, а жить невозможно».
Только накануне министр экологии Подмосковья рассказал журналистам, что, по планам, мусор перестанут вывозить на полигон в декабре 2018 года, рекультивация свалки начнется в январе 2019-го, для проекта рекультивации нужно, по его словам, 7–8 месяцев. Путин установил свой срок.
Президент намерен через месяц потребовать от министра Донского и губернатора Московской области Воробьёва отчета о проделанной работе. На замечание Донского, что Воробьев должен оформить заявку на получение соответствующих средств, Путин отчеканил.
Владимир Путин: «Считайте, что он ее написал, к концу дня она точно будет, эта заявка!»
Ликвидация балашихинской свалки, заявил президент, может быть профинансирована из резервного или президентского фондов.
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
А семья Валентины Саковской из села Краснокумское в Ставрополье пострадала от наводнения в конце мая этого года. Вместо полагающихся по закону 10 тысяч рублей на прямую поддержку, 50 тысяч — за частичную утрату имущества и 100 тысяч — за его полную утрату с женщины требуют несколько тысяч рублей за различные справки. Путина все это крайне возмутило.
Сегодня о перечислении средств в пострадавшие регионы отчитывались министры.
Владимир Пучков, глава МЧС: «Из 17 тысяч пострадавших 12 тысяч человек уже получили материальную помощь из федерального бюджета и из бюджета Ставропольского края».
Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю, что деньги поступили туда в день прямой линии, но на счетах-то деньги были, в том же Ставропольском крае — до 6 миллиардов, по-моему, на счетах было. И могли бы, зная, что перевод обеспечен 100-процентно, могли бы и начать эту работу своевременно».
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Этот вопрос находится в Минфине на особом контроле, и перечисления осуществляются незамедлительно после принятия всех необходимых решений».
Владимир Путин: «Ну, незамедлительно-то не получается. Где ж „незамедлительно“? Если только в день мероприятия, прямой линии, перечислены деньги, значит, не незамедлительно. Я вас прошу повнимательнее к этому отнестись».
Следующая скандальная история — свалка в одном из микрорайонов Балашихи — самая большая в Подмосковье, рядом с жилыми домами, детскими садами, поликлиниками.
Владимир Путин: «Я только хочу понять, кто же все-таки давал разрешение на строительство там, в той же Московской области?»
Сергей Донской, министр экологии и природных ресурсов РФ: «Установлена санэпидемзона этой свалки, она составляет 500 метров, была установлена в 2003 году. И строительство этих домов как раз проходило за этой санэпидемзоной, то есть, в принципе, нарушений не было».
Владимир Путин: «Нормы не нарушали, а жить невозможно».
Только накануне министр экологии Подмосковья рассказал журналистам, что, по планам, мусор перестанут вывозить на полигон в декабре 2018 года, рекультивация свалки начнется в январе 2019-го, для проекта рекультивации нужно, по его словам, 7–8 месяцев. Путин установил свой срок.
Президент намерен через месяц потребовать от министра Донского и губернатора Московской области Воробьёва отчета о проделанной работе. На замечание Донского, что Воробьев должен оформить заявку на получение соответствующих средств, Путин отчеканил.
Владимир Путин: «Считайте, что он ее написал, к концу дня она точно будет, эта заявка!»
Ликвидация балашихинской свалки, заявил президент, может быть профинансирована из резервного или президентского фондов.
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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