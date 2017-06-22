Путин потребовал за месяц ликвидировать свалку в Балашихе

Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе, на которую ему пожаловались местные жители в ходе прямой линии, и поручил Дмитрию Медведеву взять этот вопрос под личный контроль.
Заслушав доклад министра природных ресурсов РФ Сергея Донского о ходе ликвидации свалки, президент подчеркнул, что через месяц потребует от главы Минприроды и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва отчет о проделанной работе.
Владимир Путин, президент РФ: «Послушайте меня, и чтобы Воробьёв меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены, должны быть подготовлены в самые короткие сроки».
Финансировать ликвидацию свалки Путин предложил из Резервного или президентского фондов.
Владимир Путин: «У нас есть 5,4 миллиарда рублей, которые мы выделили из федерального бюджета на эти цели. Еще 1,5 миллиарда уже собрали в качестве сборов экологических. Вот это уже 7 миллиардов рублей почти что. Поэтому используйте эти деньги, если нужно, попросим Минфин или можно даже из Резервного фонда правительства, из моего Резервного фонда выделить какие-то деньги, они у нас есть там, и отфинансировать начало работ».
Президент также добавил, что нужно срочно решить вопрос, где будет складироваться мусор.
отправился в Балашиху сразу же после эфира.
Владимир Путин, президент РФ: «Послушайте меня, и чтобы Воробьёв меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены, должны быть подготовлены в самые короткие сроки».
Финансировать ликвидацию свалки Путин предложил из Резервного или президентского фондов.
Владимир Путин: «У нас есть 5,4 миллиарда рублей, которые мы выделили из федерального бюджета на эти цели. Еще 1,5 миллиарда уже собрали в качестве сборов экологических. Вот это уже 7 миллиардов рублей почти что. Поэтому используйте эти деньги, если нужно, попросим Минфин или можно даже из Резервного фонда правительства, из моего Резервного фонда выделить какие-то деньги, они у нас есть там, и отфинансировать начало работ».
Президент также добавил, что нужно срочно решить вопрос, где будет складироваться мусор.
отправился в Балашиху сразу же после эфира.
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