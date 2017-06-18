Региональные чиновники после прямой линии продемонстрировали чудеса реакции

Реакция, с которой чиновники на местах отреагировали на прямую линию с президентом, может быть занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Где-то еще во время эфира начинали строиться дороги, где-то, несмотря на разницу во времени и очень ранний час, губернатор уже назначал встречу — поговорить.
Губернатор Подмосковья отправился на балашихинскую свалку сразу после эфира. Она появилась, когда его даже на свете еще не было, но теперь ему придется срочно брать на контроль, когда поставят автоматические шлагбаумы системы «Платон», которые будут жестко фиксировать — кто приехал и когда. Чтобы сначала прекратить разговоры о ночных отгрузках мусора, а потом уже прекратить и само использование свалки в Кучине. И это вопрос не только для Московской области — по всей стране мусор девать некуда. И президент взял на контроль — решайте проблему.
Губернатор Ставропольского края оказался лицом к лицу с владельцами подтопленных домов через два часа после прямой линии с бумагами в руках. Похожая ситуация — с погорельцами в Забайкальском крае.
Ответ на вопрос, что мешало сделать это раньше, теперь даст доследственная проверка.
Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова побывала там, откуда жители пытались достучаться, увидела и их беды и реакцию местных властей.
Зарплаты, цены, дороги, жилье: основная масса вопросов Путину касалась халатности чиновников
Губернатор Ставропольского края оказался лицом к лицу с владельцами подтопленных домов через два часа после прямой линии с бумагами в руках. Похожая ситуация — с погорельцами в Забайкальском крае.
Ответ на вопрос, что мешало сделать это раньше, теперь даст доследственная проверка.
Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова побывала там, откуда жители пытались достучаться, увидела и их беды и реакцию местных властей.
Зарплаты, цены, дороги, жилье: основная масса вопросов Путину касалась халатности чиновников
Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017
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