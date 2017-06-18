Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 21:46
    Региональные чиновники после прямой линии продемонстрировали чудеса реакции. Путин, губернаторы, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Региональные чиновники после прямой линии продемонстрировали чудеса реакции

    7 комментариев

    Региональные чиновники после прямой линии продемонстрировали чудеса реакции

    Региональные чиновники после прямой линии продемонстрировали чудеса реакции

      Реакция, с которой чиновники на местах отреагировали на прямую линию с президентом, может быть занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Где-то еще во время эфира начинали строиться дороги, где-то, несмотря на разницу во времени и очень ранний час, губернатор уже назначал встречу — поговорить.

      Губернатор Подмосковья отправился на балашихинскую свалку сразу после эфира. Она появилась, когда его даже на свете еще не было, но теперь ему придется срочно брать на контроль, когда поставят автоматические шлагбаумы системы «Платон», которые будут жестко фиксировать — кто приехал и когда. Чтобы сначала прекратить разговоры о ночных отгрузках мусора, а потом уже прекратить и само использование свалки в Кучине. И это вопрос не только для Московской области — по всей стране мусор девать некуда. И президент взял на контроль — решайте проблему.

      Губернатор Ставропольского края оказался лицом к лицу с владельцами подтопленных домов через два часа после прямой линии с бумагами в руках. Похожая ситуация — с погорельцами в Забайкальском крае.

      Ответ на вопрос, что мешало сделать это раньше, теперь даст доследственная проверка.

      Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова побывала там, откуда жители пытались достучаться, увидела и их беды и реакцию местных властей.

      Зарплаты, цены, дороги, жилье: основная масса вопросов Путину касалась халатности чиновников

      Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017

      Новости по теме

      Прямая линия — 2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru