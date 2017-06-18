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  • 18.06, 20:15
    Зарплаты, цены, дороги, жилье: основная масса вопросов Путину касалась халатности чиновников. Путин, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Зарплаты, цены, дороги, жилье: основная масса вопросов Путину касалась халатности чиновников

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    Зарплаты, цены, дороги, жилье: основная масса вопросов Путину касалась халатности чиновников

    Зарплаты, цены, дороги, жилье: основная масса вопросов Путину касалась халатности чиновников

      Владимир Путин в рамках прямой линии общался с народом в 15-й раз. Вопросов было 2,5 млн, ответил в эфире на 70. Линия продолжалась 3 часа 56 минут — и в основном говорили о проблемах страны. Маленькие зарплаты, большие цены, плохие дороги, ветхое жилье.

      Лейтмотивом прямо линии можно назвать призыв — соберитесь и начните думать, даже не на шаг вперед, а просто думать, и всем будет лучше.

      За общением президента с народом по телемостам чиновники явно следили с валидолом в руках, потому что многие проблемы, как по итогу прямой линии заявили в Кремле, могли быть решены и даже не возникли бы, но чиновники на местах отличились удивительным жестокосердием и халатностью.

      Подборка злободневных вопросов россиян президенту — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
      Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017

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