К звонившей президенту жительнице Ставрополья пришли следователи

Пострадавшая от паводка жительница Ставрополья Валентина Саковская, которая пожаловалась во время прямой линии президенту Владимиру Путину на то, что не получила компенсации, сообщила о визите следователей.
Прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, озвученным в обращении жительницы Ставропольского края к Владимиру Путину. Женщина рассказала РИА Новости, что сотрудники СК РФ в ходе беседы спросили у нее, почему она не обратилась с жалобой в прокуратуру.
Валентина Саковская: «В доме проходят следственные действия, у меня спрашивали подробности, и почему не стала обращаться в прокуратуру и другие органы. Потому что бесполезно. Я сама не платила за вызов независимой комиссии 6 тысяч рублей, но мои соседи, знакомые смогут показать квитанции об оплате услуг».
Заместитель главы администрации Георгиевского района Георгий Батин заявил, что все граждане получат помощь, а тем, кому пришлось платить за вызов комиссии, деньги вернут.
обратилась жительница села Краснокумское. Она пожаловалась, что потеряла жилье во время наводнения, но так и не дождалась помощи. По словам женщины, комиссия отказывается выехать на место, пока не будут оплачены справки стоимостью около 15 тысяч рублей. Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что «глава региона уже сегодня побывает» в селе Краснокумское, а также поинтересовался у него, куда делись деньги.
Генпрокурор России Юрий Чайка дал поручение прокуратуре Ставропольского края провести проверку действий властей региона. Спустя несколько часов губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на счет Валентины Саковской сегодня была переведена компенсация в размере 60 тысяч рублей.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о боли, которую испытал во время подготовки к прямой линии, читая обращения россиян к Путину. «Люди говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов», — подчеркнул Песков. Также в Кремле отметили черствость некоторых региональных чиновников, нечеловечное отношение к просителям и совершенное отсутствие желания оказывать помощь.
Валентина Саковская: «В доме проходят следственные действия, у меня спрашивали подробности, и почему не стала обращаться в прокуратуру и другие органы. Потому что бесполезно. Я сама не платила за вызов независимой комиссии 6 тысяч рублей, но мои соседи, знакомые смогут показать квитанции об оплате услуг».
Заместитель главы администрации Георгиевского района Георгий Батин заявил, что все граждане получат помощь, а тем, кому пришлось платить за вызов комиссии, деньги вернут.
обратилась жительница села Краснокумское. Она пожаловалась, что потеряла жилье во время наводнения, но так и не дождалась помощи. По словам женщины, комиссия отказывается выехать на место, пока не будут оплачены справки стоимостью около 15 тысяч рублей. Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что «глава региона уже сегодня побывает» в селе Краснокумское, а также поинтересовался у него, куда делись деньги.
Генпрокурор России Юрий Чайка дал поручение прокуратуре Ставропольского края провести проверку действий властей региона. Спустя несколько часов губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на счет Валентины Саковской сегодня была переведена компенсация в размере 60 тысяч рублей.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о боли, которую испытал во время подготовки к прямой линии, читая обращения россиян к Путину. «Люди говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов», — подчеркнул Песков. Также в Кремле отметили черствость некоторых региональных чиновников, нечеловечное отношение к просителям и совершенное отсутствие желания оказывать помощь.
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