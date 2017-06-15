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Прямая линия с Владимиром Путиным
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  • 15.06, 14:59
    «Где деньги?»: Путин возмущен задержками выплат пострадавшим от наводнения на Ставрополье. Путин, Ставропольский край, губернаторы, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Где деньги?»: Путин возмущен задержками выплат пострадавшим от наводнения на Ставрополье

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    «Где деньги?»: Путин возмущен задержками выплат пострадавшим от наводнения на Ставрополье

    «Где деньги?»: Путин возмущен задержками выплат пострадавшим от наводнения на Ставрополье

      Владимир Путин поручил губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову разобраться в ситуации с выплатами пострадавшим от наводнения.

      Во время прямой линии к главе государства обратилась жительница села Краснокумское. Она пожаловалась, что потеряла жилье во время наводнения, но так и не дождалась помощи — комиссия не приезжает, пока не будут оплачены справки (около 15 тыс. рублей).

      Владимир Путин, президент РФ: «То, что вы сказали, — очень странно, не укладывается в голове. Деньги для поддержки пострадавших были перечислены в Ставропольский край. Хотелось бы спросить у губернатора, моего двойного тезки: „Владимир Владимирович, где деньги?“».

      Путин отметил, что рассчитывает на то, что «глава региона уже сегодня побывает» в селе Краснокумское.

      Также Путин назвал «полной чушью» то, что с потерявшей жилье женщины пытаются получить деньги за получение справок — они должны выдаваться бесплатно. Кроме того, Путин поручил генпрокуратуре проверить, где деньги, выделенные пострадавшим от наводнения.

      Напомним, видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

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