Власти Забайкалья обеспечили жильем мать-одиночку еще до ее жалобы Путину

В администрации Забайкальского края сообщили, что жаловавшаяся Путину
мать-одиночка отказалась от квартиры, которую ей предоставили власти. Губернатор Забайкалья намерена встретиться с этой женщиной.
Женщине из Забайкальского края предоставили отремонтированное жилье в селе Ясное. Женщина въехала в квартиру, но затем узнала, что другие погорельцы добиваются получения квартир в Чите и решила последовать их примеру. Ключи она не сдала, сообщили в пресс-службе губернатора.
Елена Назарова, пресс-секретарь губернатора Забайкальского края: «По словам главы района Андрея Антошкина, она была обеспечена жильем в селе Ясное, но отказалась от него».
В администрации губернатора подчеркнули, что намерены проверить все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время с женщиной встретится губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, сообщает «Интерфакс».
Ранее мать-одиночка из Оловяннинского района Забайкальского края в ходе ежегодной прямой линии рассказала президенту России Владимиру Путину, что ее жилье сгорело во время степного пожара в 2015 году, и она получила непригодное жилье. Президент РФ в прямом эфире поручил разобраться в этой ситуации.
Елена Назарова, пресс-секретарь губернатора Забайкальского края: «По словам главы района Андрея Антошкина, она была обеспечена жильем в селе Ясное, но отказалась от него».
В администрации губернатора подчеркнули, что намерены проверить все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время с женщиной встретится губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, сообщает «Интерфакс».
Ранее мать-одиночка из Оловяннинского района Забайкальского края в ходе ежегодной прямой линии рассказала президенту России Владимиру Путину, что ее жилье сгорело во время степного пожара в 2015 году, и она получила непригодное жилье. Президент РФ в прямом эфире поручил разобраться в этой ситуации.
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