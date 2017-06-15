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  • 15.06, 19:32

    Губернатор Подмосковья отправился на свалку после прямой линии с президентом

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    Губернатор Подмосковья отправился на свалку после прямой линии с президентом

    Губернатор Подмосковья отправился на свалку после прямой линии с президентом

    Губернатор Подмосковья отправился на свалку после прямой линии с президентом

    Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выехал на мусорный полигон «Кучино» в Балашихе, местные жители которой пожаловались президенту Владимиру Путин.

    Жители подмосковной Балашихи в ходе прямой линии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент пообещал помощь решить эту проблему.

    Спустя некоторое время пресс-служба губернатора Московской области сообщила о том, что Андрей Воробьёв срочно выехал в Балашиху на объект.

    После посещения полигона «Купчино» Воробьёв заявил, что до 2019 года организует ликвидацию свалки.

    Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Моя задача сейчас — дать указание министерству экологии, главе городского округа Балашиха, чтобы был постоянный экологический контроль по недопущению каких-то отклонений от технологии. Это закрытая сортировка и пересыпка грунтом того, что привозят сюда с близлежащих районов Москвы и Подмосковья».

    Воробьёв напомнил, что закрытие полигона в Кучине стояло в плане до 2021 года, однако теперь этот срок сократят, сообщает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о боли, которую испытал во время подготовки к прямой линии, читая обращения россиян к Путину. «Люди говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов», — подчеркнул Песков. Также в Кремле отметили черствость некоторых региональных чиновников, нечеловечное отношение к просителям и совершенное отсутствие желания оказывать помощь.

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