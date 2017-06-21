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  • 21.06, 17:54

    Колокольцев подтвердил совпадение экспертиз по делу сбитого в Балашихе мальчика

    2 комментария

    Колокольцев подтвердил совпадение экспертиз по делу сбитого в Балашихе мальчика

    Колокольцев подтвердил совпадение экспертиз по делу сбитого в Балашихе мальчика

    Глава МВД Владимир Колокольцев прокомментировал результаты повторной экспертизы по громкому делу о гибели мальчика, сбитого насмерть женщиной в подмосковной Балашихе.

    Министр подчеркнул, что, насколько ему известно, «вторичный результат он совпадает с первым». При этом Колокольцев подчеркнул: подробные результаты экспертизы должны быть озвучены «соответствующими органами».

    Также, отметил глава МВД, прокуратура еще раз подтвердила, что претензий к следствию по делу нет, передает сайт «Вести.Ru».

    Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в организме погибшего ребенка было значительное количество алкоголя. Теперь выясняется, какой именно напиток и в каком количестве употреблял мальчик.

    Напомним, громкая автокатастрофа произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе — Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, сбила 6-летнего мальчика и протащила его около 10 метров. В результате ребенок погиб. А позднее отец мальчика получил заключение судмедэкспертов, в котором утверждается, что в крови его сына якобы было 2,7 промилле алкоголя. То есть ребенок перед смертью выпил почти бутылку водку.

    История получила огромный общественный резонанс. Было возбуждено дело о халатности. Владимир Колокольцев взял расследование под личный контроль.

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