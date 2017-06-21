Вторая экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе ребенка

Стало известно о результатах повторной экспертизы по громкому делу о гибели мальчика, сбитого в подмосковной Балашихе.
Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в организме ребенка было значительное количество алкоголя.
Таким образом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, признаков халатности в действиях эксперта, который проводил первоначальную экспертизу, не усматривается.
Сейчас выясняется, какой именно напиток и в каком количестве употреблял мальчик перед трагедией. При этом отмечается, что в эксгумации тела ребенка для проведения еще одной экспертизы необходимости нет. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
сбила 6-летнего мальчика и протащила его около 10 метров.
А в июне отец ребенка получил заключение судмедэкспертов, в котором утверждается, что в крови его сына в момент трагедии якобы было 2,7 промилле алкоголя. То есть ребенок выпил почти бутылку водку.
огромный общественный резонанс. Из-за сомнительных выводов судмедэкспертов СК возбудил дело о халатности. Расследование под личный контроль взял глава МВД России Владимир Колокольцев.
Таким образом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, признаков халатности в действиях эксперта, который проводил первоначальную экспертизу, не усматривается.
Сейчас выясняется, какой именно напиток и в каком количестве употреблял мальчик перед трагедией. При этом отмечается, что в эксгумации тела ребенка для проведения еще одной экспертизы необходимости нет. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
сбила 6-летнего мальчика и протащила его около 10 метров.
А в июне отец ребенка получил заключение судмедэкспертов, в котором утверждается, что в крови его сына в момент трагедии якобы было 2,7 промилле алкоголя. То есть ребенок выпил почти бутылку водку.
огромный общественный резонанс. Из-за сомнительных выводов судмедэкспертов СК возбудил дело о халатности. Расследование под личный контроль взял глава МВД России Владимир Колокольцев.
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