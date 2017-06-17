Сборная России обыграла новозеландцев на старте Кубка конфедераций

Российские футболисты всухую обыграли сборную Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций, который прошел в
Санкт-Петербурге.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира.
Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Его авторство поначалу было присвоено полузащитнику российской команды Денису Глушакову, однако впоследствии он был переписан на автогол защитника новозеландцев Майкла Боксолла.
Удвоил преимущество сборной России на 69-й минуте Фёдор Смолов.
Ранее сегодня победу российской команды предсказал эрмитажный кот Ахилл, назначенный главным оракулом турнира.
В следующем матче россияне 21 июня в Москве сыграют с действующими чемпионами Европы португальцами. Новозеландцы в тот же день в Сочи встретятся с командой Мексики.
Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Его авторство поначалу было присвоено полузащитнику российской команды Денису Глушакову, однако впоследствии он был переписан на автогол защитника новозеландцев Майкла Боксолла.
Удвоил преимущество сборной России на 69-й минуте Фёдор Смолов.
Ранее сегодня победу российской команды предсказал эрмитажный кот Ахилл, назначенный главным оракулом турнира.
В следующем матче россияне 21 июня в Москве сыграют с действующими чемпионами Европы португальцами. Новозеландцы в тот же день в Сочи встретятся с командой Мексики.
Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
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