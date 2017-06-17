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  • 17.06, 20:00

    Сборная России обыграла новозеландцев на старте Кубка конфедераций

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Сборная России обыграла новозеландцев на старте Кубка конфедераций

    Сборная России обыграла новозеландцев на старте Кубка конфедераций

    Сборная России обыграла новозеландцев на старте Кубка конфедераций
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Российские футболисты всухую обыграли сборную Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций, который прошел в Санкт-Петербурге.

    Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира.

    Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Его авторство поначалу было присвоено полузащитнику российской команды Денису Глушакову, однако впоследствии он был переписан на автогол защитника новозеландцев Майкла Боксолла.

    Удвоил преимущество сборной России на 69-й минуте Фёдор Смолов.

    Ранее сегодня победу российской команды предсказал эрмитажный кот Ахилл, назначенный главным оракулом турнира.

    В следующем матче россияне 21 июня в Москве сыграют с действующими чемпионами Европы португальцами. Новозеландцы в тот же день в Сочи встретятся с командой Мексики.

    Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.

    Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.

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