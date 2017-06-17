Кот Ахилл предсказал победу сборной России в первом матче Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл, который выбран главным оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу сборной России в первом матче турнира над командой Новой Зеландии.
кот-оракул делает в Висячем саду Малого Эрмитажа, выбирая одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. Однако, подойдя к миске с российским флагом, Ахилл не стал есть корм, а просто лег рядом.
Матч сборных России и Новой Зеландии начнется в Санкт-Петербурге в 18:00. Перед этим на стадионе пройдет двухчасовая церемония открытия турнира. Матч посетит Владимир Путин.
На первый матч Кубка конфедераций продано свыше 40 тысяч билетов. Накануне сборные провели в Санкт-Петербурге открытые тренировки.
Матч сборных России и Новой Зеландии начнется в Санкт-Петербурге в 18:00. Перед этим на стадионе пройдет двухчасовая церемония открытия турнира. Матч посетит Владимир Путин.
На первый матч Кубка конфедераций продано свыше 40 тысяч билетов. Накануне сборные провели в Санкт-Петербурге открытые тренировки.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии