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  • 17.06, 12:25
    Кот Ахилл предсказал победу сборной России в первом матче Кубка конфедераций. Санкт-Петербург, Эрмитаж, кошки, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кот Ахилл предсказал победу сборной России в первом матче Кубка конфедераций

    3 комментария
    Кот Ахилл предсказал победу сборной России в первом матче Кубка конфедераций

    Кот Ахилл предсказал победу сборной России в первом матче Кубка конфедераций

    Кот Ахилл предсказал победу сборной России в первом матче Кубка конфедераций

      Эрмитажный кот Ахилл, который выбран главным оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу сборной России в первом матче турнира над командой Новой Зеландии.

      Предсказания кот-оракул делает в Висячем саду Малого Эрмитажа, выбирая одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. Однако, подойдя к миске с российским флагом, Ахилл не стал есть корм, а просто лег рядом.

      Матч сборных России и Новой Зеландии начнется в Санкт-Петербурге в 18:00. Перед этим на стадионе пройдет двухчасовая церемония открытия турнира. Матч посетит Владимир Путин.

      На первый матч Кубка конфедераций продано свыше 40 тысяч билетов. Накануне сборные провели в Санкт-Петербурге открытые тренировки.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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