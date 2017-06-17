Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедерация, который состоится в субботу в
Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Уровень подготовки к мероприятию мы поймем, наверное, по итогам, но, насколько известно, проделана огромная подготовительная работа, задействованы все службы — вы знаете, что у российской стороны имеется богатый опыт по проведению подобных мероприятий».
Интерфакс».
Кубок конфедераций откроется в Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия в субботу. Начало — в 18:00.
Дмитрий Песков: «Уровень подготовки к мероприятию мы поймем, наверное, по итогам, но, насколько известно, проделана огромная подготовительная работа, задействованы все службы — вы знаете, что у российской стороны имеется богатый опыт по проведению подобных мероприятий».
Интерфакс».
Кубок конфедераций откроется в Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия в субботу. Начало — в 18:00.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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