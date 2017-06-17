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  • 17.06, 01:50

    Кубок конфедераций: Путин посетит матч Россия — Новая Зеландия

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    Кубок конфедераций: Путин посетит матч Россия — Новая Зеландия

    Кубок конфедераций: Путин посетит матч Россия — Новая Зеландия

    Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия Кубка конфедерация, который состоится в субботу в Санкт-Петербурге.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков: «Уровень подготовки к мероприятию мы поймем, наверное, по итогам, но, насколько известно, проделана огромная подготовительная работа, задействованы все службы — вы знаете, что у российской стороны имеется богатый опыт по проведению подобных мероприятий».

    По его словам, все должно пройти успешно, «на подобающе высоком уровне», передает «Интерфакс».

    Кубок конфедераций откроется в Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия в субботу. Начало — в 18:00.
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