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  • 16.06, 22:48
    С боевым настроем: сборная России провела тренировку в преддверии Кубка конфедераций. Санкт-Петербург, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    С боевым настроем: сборная России провела тренировку в преддверии Кубка конфедераций

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    С боевым настроем: сборная России провела тренировку в преддверии Кубка конфедераций

    С боевым настроем: сборная России провела тренировку в преддверии Кубка конфедераций

      Петербург демонстрирует готовность №1 в проведении стартового матча Кубка конфедераций. В город уже прибыли сборные России и Новой Зеландии. Они встретились с журналистами и поделились прогнозами и впечатлениями.

      Шанс проверить готовность Петербурга к большому футболу болельщикам представится уже завтра. Матч открытия Кубка конфедераций (между сборными России и Новой Зеландии) начнется 17 июня в 18 часов. На дебютный поединок продано свыше 40 тысяч билетов. Сборные уже провели в Петербурге тренировки и сделали заявления для прессы.

      Сборная России по футболу, которая завтра выйдет на «Стадион Санкт-Петербург», — это обновленная команда, в ней много новичков. Но они уже оказались среди чемпионов, среди лучших мировых сборных.

      Пока так получилось, потому что Россия — хозяйка престижного турнира, но от российских футболистов тоже ждут игры на чемпионском уровне.

      Станислав Черчесов, тренер сборной России: «Мы готовы играть. Сегодня у нас предматчевая тренировка. Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили. Ждем хорошего матча».

      Владимир Габулов, футболист сборной России: «Ребята все в расцвете сил, все амбициозны. Каждый уверен в себе. Это очень важно. У нас сложился очень сплоченный, боевой коллектив».

      Сборная России в группе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. Первая игра с футболистами из Океании.

      Кто победит, совсем скоро предскажет кот Ахилл, живущий в Эрмитаже. Его назначили главным оракулом турнира. Но свои предсказания на игру есть и у новозеландцев.

      Энтони Хадсон, тренер сборной Новой Зеландии: «Мы относимся к команде России с таким же уважением, как и ко всем остальным. Мы всё тщательно анализируем. Мы знаем, что они сильные, что у них была хорошая подготовка. Но мы никаких соперников не боимся».

      На предстоящие матчи продано полмиллиона билетов. И нет сомнений, что с первым ударом по мячу они будут еще активнее скупаться.

      Аншлаг уже гарантирован на матче Россия — Португалия. Противостояние российских футболистов со знаменитым Криштиану Роналду и его командой никто из болельщиков не хочет пропустить.

      Корреспондент НТВ Николай Булкин сообщает подробности.
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