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  • 15.06, 18:00
    В Петербурге представили пушистого оракула для Кубка конфедераций. Санкт-Петербург, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге представили пушистого оракула для Кубка конфедераций

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    В Петербурге представили пушистого оракула для Кубка конфедераций

    В Петербурге представили пушистого оракула для Кубка конфедераций

      Эрмитажный кот Ахилл предстал перед журналистами. Его презентовали в пресс-центре Кубка конфедераций наряду с официальным послом международного турнира.

      Сегодня в пресс-центре Кубка Конфедераций был представлен официальный оракул турнира — полуторагодовалый кот Ахилл. Он «работает» в Эрмитаже и, по словам сотрудников музея, выиграл право прогнозировать результаты игр у конкурентов в очень серьезной борьбе.

      Ахилл с рождения глух, зато стрессоустойчив. Принцип определения победителя матча будет простым: перед котом поставят две миски с едой, а рядом — флаги национальных сборных. Куда подойдет Ахилл, та команда, по его прогнозу, и должна победить.

      Первая игра состоится уже в ближайшую субботу, 17 июня. В Санкт-Петербурге встретятся команды России и Новой Зеландии.

      Александр Кержаков, официальный посол Кубка конфедераций в России: «Всё решается на футбольном поле, и там играют живые люди. А выбор оракула — это своеобразное развлечение болельщиков. Почему бы нет?»

      Игрок футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков именно сегодня был назначен официальным послом начинающегося турнира. Вместе с ним этой чести удостоился и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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