В Петербурге представили пушистого оракула для Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл предстал перед журналистами. Его презентовали в
пресс-центре Кубка конфедераций наряду с официальным послом международного турнира.
Сегодня в пресс-центре Кубка Конфедераций был представлен официальный оракул турнира — полуторагодовалый кот Ахилл. Он «работает» в Эрмитаже и, по словам сотрудников музея, выиграл право прогнозировать результаты игр у конкурентов в очень серьезной борьбе.
Ахилл с рождения глух, зато стрессоустойчив. Принцип определения победителя матча будет простым: перед котом поставят две миски с едой, а рядом — флаги национальных сборных. Куда подойдет Ахилл, та команда, по его прогнозу, и должна победить.
Первая игра состоится уже в ближайшую субботу, 17 июня. В Санкт-Петербурге встретятся команды России и Новой Зеландии.
Александр Кержаков, официальный посол Кубка конфедераций в России: «Всё решается на футбольном поле, и там играют живые люди. А выбор оракула — это своеобразное развлечение болельщиков. Почему бы нет?»
Игрок футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков именно сегодня был назначен официальным послом начинающегося турнира. Вместе с ним этой чести удостоился и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.
Ахилл с рождения глух, зато стрессоустойчив. Принцип определения победителя матча будет простым: перед котом поставят две миски с едой, а рядом — флаги национальных сборных. Куда подойдет Ахилл, та команда, по его прогнозу, и должна победить.
Первая игра состоится уже в ближайшую субботу, 17 июня. В Санкт-Петербурге встретятся команды России и Новой Зеландии.
Александр Кержаков, официальный посол Кубка конфедераций в России: «Всё решается на футбольном поле, и там играют живые люди. А выбор оракула — это своеобразное развлечение болельщиков. Почему бы нет?»
Игрок футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков именно сегодня был назначен официальным послом начинающегося турнира. Вместе с ним этой чести удостоился и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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