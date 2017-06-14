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  • 14.06, 19:19
    Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом Кубка конфедераций. Санкт-Петербург, ФИФА, Эрмитаж, животные, кошки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом Кубка конфедераций

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    Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом Кубка конфедераций

    Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом Кубка конфедераций

      В Северной столице выбрали главного пушистого предсказателя результатов игры на международном футбольном турнире.

      В Петербурге появился оракул Кубка конфедераций. Предсказывать результаты матчей доверили одному из эрмитажных котов по кличке Ахилл.

      Пока о новом футбольном прорицателе известно немного. Он молод, энергичен и любит играть в мяч. А людям, далеким от спорта, наверняка будет интересна внешность Ахилла. Это блондин с голубыми глазами. Завтра нового предсказателя планируют представить публике.

      Предполагается, что пушистый оракул будет отгадывать победителя игры путем выбора миски с изображением флагов стран-участниц.
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