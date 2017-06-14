Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом Кубка конфедераций

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В Петербурге появился оракул Кубка конфедераций. Предсказывать результаты матчей доверили одному из эрмитажных котов по кличке Ахилл.Пока о новом футбольном прорицателе известно немного. Он молод, энергичен и любит играть в мяч. А людям, далеким от спорта, наверняка будет интересна внешность Ахилла. Это блондин с голубыми глазами. Завтра нового предсказателя планируют представить публике.Предполагается, что пушистый оракул будет отгадывать победителя игры путем выбора миски с изображением флагов стран-участниц.