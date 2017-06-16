Во время игр Кубка конфедераций в России будет работать новая технология, которая поможет арбитрам. Соблюдение правил на стадионе в
Санкт-Петербурге проконтролируют 30 специальных камер. При помощи видеоповтора — его впервые будут использовать на столь крупном футбольном турнире — судья сможет пересмотреть спорный эпизод с нескольких ракурсов и принять решение.
На стадионе в Санкт-Петербурге новые арбитры готовятся к большой премьере. Это все еще эксперимент, и его проведут именно на Кубке конфедераций в первом же матче Россия — Новая Зеландия. Движения арбитров по видеоповторам уже отточены до автоматизма: где укрупнить, какую камеру в какой момент использовать.
Легендарный футболист Марко ван Бастен, сейчас директор FIFA по развитию, считает, что в России отличное поле для экспериментов.
Марко ван Бастен, директор FIFA по развитию: «Система видеоповторов крайне важна для принятия решений во время матча. Мы внимательно оценим то, как пройдут испытания. В FIFA решили провести подобный эксперимент именно на таком большом турнире, как Кубок конфедераций — 2017».
Массимо Бузакка, глава судейского департамента FIFA: «Футбол — быстрая игра, она ускоряется. Речь иногда идет о сантиметрах, человеческому глазу трудно уследить за всем. Иногда с трех сторон нужно посмотреть. Цель — устранение очевидных ошибок, скандалов. На это есть запрос в футболе».
Революционные решения уже использовали на небольших турнирах. Опыт посчитали успешным. Теперь многое должно решиться именно в России.
Вильмар Рольдан, главный арбитр: «Эта система призвана сделать футбол справедливее. Я люблю эту игру и очень рад, что мы опробуем ее здесь».
Но система видеоповторов — не единственное новшество этого чемпионата. В России фанатам предложили оформить паспорта болельщиков. С ними не только футбол можно посмотреть, но еще и бесплатно проехать в городском общественном транспорте. А для иностранцев при оформлении паспорта не требуется въездная виза.
Впрочем, сами болельщики ждут не столько новшеств, сколько красивого результативного футбола. Каким он будет, скоро начнет предсказывать белый кот по кличке Ахилл, живущий в Эрмитаже. Его выбрали традиционным оракулом турнира. Первое предсказание — на матч Россия — Новая Зеландия.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Легендарный футболист Марко ван Бастен, сейчас директор FIFA по развитию, считает, что в России отличное поле для экспериментов.
Марко ван Бастен, директор FIFA по развитию: «Система видеоповторов крайне важна для принятия решений во время матча. Мы внимательно оценим то, как пройдут испытания. В FIFA решили провести подобный эксперимент именно на таком большом турнире, как Кубок конфедераций — 2017».
Массимо Бузакка, глава судейского департамента FIFA: «Футбол — быстрая игра, она ускоряется. Речь иногда идет о сантиметрах, человеческому глазу трудно уследить за всем. Иногда с трех сторон нужно посмотреть. Цель — устранение очевидных ошибок, скандалов. На это есть запрос в футболе».
Революционные решения уже использовали на небольших турнирах. Опыт посчитали успешным. Теперь многое должно решиться именно в России.
Вильмар Рольдан, главный арбитр: «Эта система призвана сделать футбол справедливее. Я люблю эту игру и очень рад, что мы опробуем ее здесь».
Но система видеоповторов — не единственное новшество этого чемпионата. В России фанатам предложили оформить паспорта болельщиков. С ними не только футбол можно посмотреть, но еще и бесплатно проехать в городском общественном транспорте. А для иностранцев при оформлении паспорта не требуется въездная виза.
Впрочем, сами болельщики ждут не столько новшеств, сколько красивого результативного футбола. Каким он будет, скоро начнет предсказывать белый кот по кличке Ахилл, живущий в Эрмитаже. Его выбрали традиционным оракулом турнира. Первое предсказание — на матч Россия — Новая Зеландия.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии