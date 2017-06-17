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  • 17.06, 20:00

    Смолов удвоил преимущество России в стартовом матче Кубка конфедераций

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    • Фото РИА Новости, Алексей Даничев
    Смолов удвоил преимущество России в стартовом матче Кубка конфедераций

    Смолов удвоил преимущество России в стартовом матче Кубка конфедераций

    Смолов удвоил преимущество России в стартовом матче Кубка конфедераций
  • Фото РИА Новости, Алексей Даничев

    • Нападающий Фёдор Смолов удвоил преимущество России в стартовом матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии и стал первым российским футболистом, отличившимся на турнире.

    Второй мяч в ворота Новой Зеландии влетел на 69-й минуте — 2:0. Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Его авторство поначалу было присвоено полузащитнику российской команды Денису Глушакову, однако впоследствии был зафиксирован автогол защитника новозеландцев Майкла Боксолла.

    Ранее сегодня эрмитажный кот Ахилл, выбранный главным оракулом турнира, предсказал победу российской команды.

    Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Перед началом матча участников и болельщиков Кубка конфедераций приветствовал президент России Владимир Путин.

    Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.

    Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.

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