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  • 17.06, 20:00

    Сборная России вышла вперед в стартовом матче Кубка конфедераций

    5 комментариев
    • Фото Reuters © 2017, Grigory Dukor
    Сборная России вышла вперед в стартовом матче Кубка конфедераций

    Сборная России вышла вперед в стартовом матче Кубка конфедераций

    Сборная России вышла вперед в стартовом матче Кубка конфедераций
  • Фото Reuters © 2017, Grigory Dukor

    • Сборная России вышла вперед в первом матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии. Авторство первого гола турнира поначалу было присвоено полузащитнику российской команды Денису Глушакову, однако впоследствии был зафиксирован автогол защитника новозеландцев Майкла Боксолла.

    На 31-й минуте встречи полузащитник российской команды вышел практически один на один с голкипером Новой Зеландии, аккуратно перебросил вратаря, а защитники, пытавшиеся выбить летевший в пустые ворота мяч, лишь помешали друг другу. Мяч угодил в штангу, а набегавший Боксолл по инерции затолкал его в ворота.

    Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Перед началом матча участников и болельщиков Кубка конфедераций приветствовал президент России Владимир Путин.

    Стартовый состав сборной России. Ранее сегодня эрмитажный кот Ахилл, выбранный главным оракулом турнира, предсказал победу российской команды.

    Самые яркие моменты церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге — красочное и незабываемое шоу.

    Опубликовано НТВ 17 июня 2017 г.
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