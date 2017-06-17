Назван стартовый состав сборной России на матч с Новой Зеландией

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 против Новой Зеландии.
Стартовый состав российской команды выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Александр Головин, Дмитрий Полоз, Фёдор Смолов.
Опубликован также стартовый состав сборной Новой Зеландии.
Матч Россия — Новая Зеландия на стадионе в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 по московскому времени. За встречей на стадионе будут наблюдать Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино, а также легенды мирового футбола.
Ранее сегодня эрмитажный кот Ахилл, выбранный главным оракулом турнира, предсказал победу российской команды.
Состав @TeamRussia на матч с Новой Зеландией! #КубокКонфедераций pic.twitter.com/lwqDrGuAEi— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2017
Опубликован также стартовый состав сборной Новой Зеландии.
🇷🇺🆚🇳🇿— #ConfedCup (@FIFAcom) June 17, 2017
Your starting XIs for the #ConfedCup opening game!#RUSNZL pic.twitter.com/mAQqh0PwE5
Матч Россия — Новая Зеландия на стадионе в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 по московскому времени. За встречей на стадионе будут наблюдать Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино, а также легенды мирового футбола.
Ранее сегодня эрмитажный кот Ахилл, выбранный главным оракулом турнира, предсказал победу российской команды.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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