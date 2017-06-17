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  • 17.06, 18:29

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Новой Зеландией

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    Назван стартовый состав сборной России на матч с Новой Зеландией

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Новой Зеландией

    Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 против Новой Зеландии.

    Стартовый состав российской команды выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Александр Головин, Дмитрий Полоз, Фёдор Смолов.


    Опубликован также стартовый состав сборной Новой Зеландии.


    Матч Россия — Новая Зеландия на стадионе в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 по московскому времени. За встречей на стадионе будут наблюдать Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино, а также легенды мирового футбола.

    Ранее сегодня эрмитажный кот Ахилл, выбранный главным оракулом турнира, предсказал победу российской команды.
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