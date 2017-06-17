«Добро пожаловать в Россию»: Путин обратился к участникам и болельщикам Кубка конфедераций

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В своей речи Владимир Путин выразил уверенность, что борьба на Кубке конфедераций будет бескомпромисснойи честной, а турнир станет триумфом спорта., президент РФ: «Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной, красивой игры, fair play, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению. Именно здесь, на современных футбольных аренах, будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матчей».Россия готова провести турнир на самом высоком уровне, подчеркнул президент., президент РФ: «Наша ответственность и решимость провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную и открытую для мира Россию».Путин пожелал успеха и командам, и болельщикам.: «Дорогие друзья, будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!».Президент также поблагодарил FIFA за приверженность идеалам спорта и помощь РФ в подготовке Кубка конфедераций.Джанни Инфантино приветствовал собравшихся на стадионе на русском языке и пригласил болельщиков со всего мира в «гостеприимную Россию».На трибуне для почетных гостей также находятся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Виталий Мутко, ветеран отечественного футбола Ринат Дасаев, президент Футбольного союза Новой Зеландии Дерик Шоу, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.