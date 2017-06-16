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  • 16.06, 13:43

    Обратившаяся к Путину во время «Прямой линии» онкобольная экстренно госпитализирована

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    Обратившаяся к Путину во время «Прямой линии» онкобольная экстренно госпитализирована

    Обратившаяся к Путину во время «Прямой линии» онкобольная экстренно госпитализирована

    Обратившаяся к Путину во время «Прямой линии» онкобольная экстренно госпитализирована

    Жительница города Апатиты Дарья Старикова, которая пожаловалась президенту на проблемы здравоохранения в ходе «Прямой линии», попала в реанимацию.

    О том, что жительница Мурманской области, у которой диагностировали четвертую стадию рака, была экстренно госпитализирована, сообщили главврач Кировско-Апатитской ЦРБ Юрий Ширяев.

    Юрий Ширяев: «Вчера Даша поступила по экстренным показаниям к нам в больницу, помещена в реанимацию, стабилизирована и сегодня машиной санавиации отправлена в областную больницу Мурманска».

    Во время «Прямой линии» Дарья Старикова пожаловалась, что вначале врачи поставили ей неправильный диагноз. Она считает, что из-за этого время на лечение онкозаболевания было упущено. Девушка указала на проблемы здравоохранения. По ее мнению, в Апатитах наблюдается нехватка узких специалистов.

    Путин в ответ на жалобы жительницы Мурманской области рассказал о болезни своего отца и заявил, что необходимо либо достроить новую больницу в Апатитах, либо восстановить старую.

    Между тем Следственный комитет начал проверку по факту обращения Дарьи Стариковой и возбудил дело.

    Главврач Кировско-Апатитской центральной районной больницы Ширяев уточнил, что в настоящее время состояние госпитализированной девушки стабильно. Он не стал комментировать возбуждение уголовного дела по статье «Халатность» из-за лечения Стариковой. По мнению медика, необходимо дождаться окончания проверки.

    Юрий Ширяев: «СК возбудил дело, все документы изъяты».

    Между тем губернатор Мурманской области Марина Ковтун приехала в Апатиты, где встретилась с тетей Дарьи Стариковой, которая помогает онкобольной племяннице воспитывать 6-летнюю дочь.

    Марина Ковтун: «Сейчас готовятся документы для отправки ее (Дарьи — ред.) в одну из лучших клиник, чтобы оказать ей помощь».

    Глава региона пообещала оказать семье онкобольной, которая обратилась к президенту в ходе «Прямой линии», всю необходимую поддержку.

    «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась накануне. По традиции президент ответил на самые разные вопросы граждан. В основном они касались проблем внутри страны, а международная повестка ушла на второй план.


    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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