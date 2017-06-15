Путин рассказал о болезни своего отца девушке с раком четвертой стадии

В ходе прямой линии к президенту обратилась Дарья Старикова из Мурманской области, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом изначально девушку лечили от другой болезни.
Дарья Старикова из города Апатиты с раком четвертой стадии рассказала президенту Владимиру Путину о нехватке в небольших городах узких специалистов, которые уезжают на работу в более крупные города.
Долгое время онкобольную Старикову лечили совсем от другой болезни: ей поставили неправильный диагноз — межпозвоночный остеохондроз. Время было упущено.
Президент России сообщил, что история жительницы Мурманской области повторяет историю его отца.
Владимир Путин, президент РФ: «Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу. У него было все то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства, а это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средство достаточно эффективное, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле. Так что и тебя прошу, надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично».
Проблемы с медициной, отметил президент, есть везде. Но наша главная проблема в том, что в России не хватает узких специалистов. Везде очереди, сказал президент. «Нужно обеспечить доступность медицинской помощи», — заключил Путин.
Президент также традиционно пообещал Даше, что разберется, чем ей еще можно помочь.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Долгое время онкобольную Старикову лечили совсем от другой болезни: ей поставили неправильный диагноз — межпозвоночный остеохондроз. Время было упущено.
Президент России сообщил, что история жительницы Мурманской области повторяет историю его отца.
Владимир Путин, президент РФ: «Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу. У него было все то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства, а это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средство достаточно эффективное, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле. Так что и тебя прошу, надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично».
Проблемы с медициной, отметил президент, есть везде. Но наша главная проблема в том, что в России не хватает узких специалистов. Везде очереди, сказал президент. «Нужно обеспечить доступность медицинской помощи», — заключил Путин.
Президент также традиционно пообещал Даше, что разберется, чем ей еще можно помочь.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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