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  • 15.06, 19:32

    СКР возбудил дело и начал проверки после жалоб россиян Путину

    1 комментарий
    СКР возбудил дело и начал проверки после жалоб россиян Путину

    СКР возбудил дело и начал проверки после жалоб россиян Путину

    СКР возбудил дело и начал проверки после жалоб россиян Путину

    СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи жительнице города Апатиты Мурманской области, которая обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии.

    Сейчас сыщики устанавливают факты ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза. Дело возбуждено по статье «Халатность».

    Напомним, во время сегодняшней прямой линии 24-летняя жительница города Апатиты рассказала президенту, что ей изначально поставили диагноз межпозвоночный остеохондроз, хотя на самом деле у нее был рак. В результате время на лечение было упущено.

    Кроме того, в СКР сообщили, что сейчас проводятся доследственные проверки в связи с другими обращениями к президенту. Ведутся проверки по фактам нарушений прав жительницы Нягани, которая более 20 лет живет в вагон-городке, жительницы Ижевска, которая живет в аварийном бараке, жительницы Орла, которой через суд приходится добиваться получения жизненно необходимых лекарств, и жителей подмосковной Балашихи, который живут в многоэтажных домах рядом с крупной свалкой.

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