СКР возбудил дело и начал проверки после жалоб россиян Путину

СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи жительнице города Апатиты Мурманской области, которая обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии.
Сейчас сыщики устанавливают факты ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза. Дело возбуждено по статье «Халатность».
24-летняя жительница города Апатиты рассказала президенту, что ей изначально поставили диагноз межпозвоночный остеохондроз, хотя на самом деле у нее был рак. В результате время на лечение было упущено.
Кроме того, в СКР сообщили, что сейчас проводятся доследственные проверки в связи с другими обращениями к президенту. Ведутся проверки по фактам нарушений прав жительницы Нягани, которая более 20 лет живет в вагон-городке, жительницы Ижевска, которая живет в аварийном бараке, жительницы Орла, которой через суд приходится добиваться получения жизненно необходимых лекарств, и жителей подмосковной Балашихи, который живут в многоэтажных домах рядом с крупной свалкой.
24-летняя жительница города Апатиты рассказала президенту, что ей изначально поставили диагноз межпозвоночный остеохондроз, хотя на самом деле у нее был рак. В результате время на лечение было упущено.
Кроме того, в СКР сообщили, что сейчас проводятся доследственные проверки в связи с другими обращениями к президенту. Ведутся проверки по фактам нарушений прав жительницы Нягани, которая более 20 лет живет в вагон-городке, жительницы Ижевска, которая живет в аварийном бараке, жительницы Орла, которой через суд приходится добиваться получения жизненно необходимых лекарств, и жителей подмосковной Балашихи, который живут в многоэтажных домах рядом с крупной свалкой.
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