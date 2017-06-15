Владимир Путин назвал главные задачи следующего президента

Пятнадцатая ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в Гостином дворе. На вопросы и обращения жителей страны президент отвечал почти четыре часа.
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В ходе 15-й прямой линии российский лидер ответил на 68 вопросов россиян. Президента спрашивали о проблемах в образовании и здравоохранении, о ситуации с зарплатами, пенсиями и жильем. Прозвучали вопросы об экономической ситуации в России, о международных отношениях и новых антироссийских санкциях Запада.
При этом на прямую линию с российским президентом звонили не только из России, но и из других стран. Так, к Путину обратился житель Киева, а чуть позже позвонил гражданин США из Аризоны, который пожаловался на «бешеную русофобию» в его стране.
Кроме того, президент ответил и на целый ряд личных вопросов. Так, глава государства рассказал, как его отец делал расчеты за электроэнергию, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме, и добавил, что и сам до сих пор не может оставить включенным свет, когда выходит из комнаты. Также президент рассказал о жизни своих дочерей и сообщил, что у него недавно родился второй внук.
Путин пообещал отреагировать на поступившие к нему просьбы. По его словам, к нему поступило множество «чувствительных просьб» от граждан. Многие из них — от людей с ограничениями по здоровью. Глава государства не стал зачитывать эти обращения на публику, но заверил, что ни одно из них не останется без внимания. По его словам, эти просьбы «не такие уж грандиозные, но совершенно конкретные».
В финале Путина спросили о том, кого бы он хотел оставить после себя. «Во-первых, я еще работаю, — сказал президент. — А во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ». При этом он отметил, что главными задачами следующего президента России станут обеспечение доходов россиян и избавление страны от нищеты.
На сайте НТВ.Ru велась видео- и текстовая трансляция прямой линии с президентом. Все новости и видео на тему прямой линии собраны здесь. А следующая прямая линия с президентом России состоится уже после мартовских выборов в 2018 году.
При этом на прямую линию с российским президентом звонили не только из России, но и из других стран. Так, к Путину обратился житель Киева, а чуть позже позвонил гражданин США из Аризоны, который пожаловался на «бешеную русофобию» в его стране.
Кроме того, президент ответил и на целый ряд личных вопросов. Так, глава государства рассказал, как его отец делал расчеты за электроэнергию, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме, и добавил, что и сам до сих пор не может оставить включенным свет, когда выходит из комнаты. Также президент рассказал о жизни своих дочерей и сообщил, что у него недавно родился второй внук.
Путин пообещал отреагировать на поступившие к нему просьбы. По его словам, к нему поступило множество «чувствительных просьб» от граждан. Многие из них — от людей с ограничениями по здоровью. Глава государства не стал зачитывать эти обращения на публику, но заверил, что ни одно из них не останется без внимания. По его словам, эти просьбы «не такие уж грандиозные, но совершенно конкретные».
В финале Путина спросили о том, кого бы он хотел оставить после себя. «Во-первых, я еще работаю, — сказал президент. — А во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ». При этом он отметил, что главными задачами следующего президента России станут обеспечение доходов россиян и избавление страны от нищеты.
На сайте НТВ.Ru велась видео- и текстовая трансляция прямой линии с президентом. Все новости и видео на тему прямой линии собраны здесь. А следующая прямая линия с президентом России состоится уже после мартовских выборов в 2018 году.
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