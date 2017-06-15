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Прямая линия с Владимиром Путиным
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  • 15.06, 13:29
    Путин сообщил о рождении второго внука. Путин, дети и подростки, прямая линия, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин сообщил о рождении второго внука

    2 комментария

    Путин сообщил о рождении второго внука

    Путин сообщил о рождении второго внука

      Президент России Владимир Путин сообщил, что его дочери живут в Москве. У президента уже есть внуки, однако он не хочет, чтобы они росли «принцами крови». Один из них уже ходит в детский сад, как все малыши.

      Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что недавно у него родился второй внук. Также президент рассказал, что его дети и внуки живут в России, в Москве.

      Владимир Путин: «Мои дети живут здесь, и внуки у меня есть. Дети живут нормальной рядовой жизнью. Что касается внуков, кто-то уже ходит в детский сад».

      Они живут нормальной жизнью, без политики, сказал президент. Путин отметил, что не будет называть ни имен, ни возраста детей, так как потом их «не оставят в покое».

      Владимир Путин: «Понимаете в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то „принцами крови“, я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка».

      Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

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