Путин: санкции заставили Россию включить мозги и таланты

Владимир Путин назвал санкции обоюдоострым оружием, которое вредит всем.
Президент отметил, что ограничительные меры против России вводились уже не раз. Их, подчеркнул президент, вводили, когда чувствовали конкуренцию со стороны России.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы жили под санкциями с тех пор, как Россия начала вставать на ноги. Это было на протяжении всей нашей истории. Не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы что-то еще для сдерживания России».
При этом глава государства подчеркнул, что сильнее, чем санкции, на российской экономике отразилась мировая конъюнктура, в том числе снижение цен на нефть и газ. По оценке ООН, в целом Россия потеряла от санкций 50–52 млрд долларов, а те, кто их ввели, — 100 млрд долларов.
При этом Путин подчеркнул, что для некоторых отраслей санкции послужили и толчком к развитию.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях. А не только пользоваться нефтедолларами».
В частности, Россия стала лидером по экспорту зерна. Кроме того, впечатляющие результаты показывает мясоперерабатывающая промышленность. Президент отметил, что сейчас ведутся переговоры с Китаем о поставках российской свинины.
Прямая трансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию. Возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы жили под санкциями с тех пор, как Россия начала вставать на ноги. Это было на протяжении всей нашей истории. Не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы что-то еще для сдерживания России».
При этом глава государства подчеркнул, что сильнее, чем санкции, на российской экономике отразилась мировая конъюнктура, в том числе снижение цен на нефть и газ. По оценке ООН, в целом Россия потеряла от санкций 50–52 млрд долларов, а те, кто их ввели, — 100 млрд долларов.
При этом Путин подчеркнул, что для некоторых отраслей санкции послужили и толчком к развитию.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях. А не только пользоваться нефтедолларами».
В частности, Россия стала лидером по экспорту зерна. Кроме того, впечатляющие результаты показывает мясоперерабатывающая промышленность. Президент отметил, что сейчас ведутся переговоры с Китаем о поставках российской свинины.
Прямая трансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию. Возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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