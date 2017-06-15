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15 июня, 12:00
Прямая линия с Владимиром Путиным
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  • 15.06, 11:58

    Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

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    Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

    Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция
    11:53
    Рекорд по этому показателю был в 2015 году: свыше 3,2 миллиона обращений.
    11:47
    Путину уже задали почти 2 миллиона вопросов.
    11:47
    А видеотрансляцию будем вести вот здесь http://www.ntv.ru/air/putin150617
    11:46
    Интересные факты об этом формате общения с президентом мы собрали вот здесь http://www.ntv.ru/cards/2601/
    11:43
    Эта линия — 15-я по счету.
    11:42
    Добрый день, дорогие друзья. Начинаем текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным. Она начнется в 12 часов по московскому времени.

    Владимир Путин проводит свою 15-ю по счету прямую линию.

    Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян — как заданные в студии и по телемосту из разных регионов страны, так и поступившие в Единый центр приема сообщений по телефону или через Интернет. Всего на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило почти 2 млн обращений.

    Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чаще всего жители страны задают вопросы о насущном — зарплатах, пенсиях, пособиях, а также о ЖКХ и здравоохранении. Нередко граждане просто просят помощи в трудной жизненной ситуации, хотя, как отметил Песков, такие проблемы в основном должны решаться местными властями. Однако получается, что до президента достучаться легче. Такие обращения «смотреть и читать очень больно», отметил пресс-секретарь президента.

    В Кремле также сообщили, что президент тщательно готовился к этому дню: перепроверял информацию, освежал статистические данные, общался с министрами и руководителями агентств.

    В преддверии прямой линии с президентом телеканал НТВ запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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