Прямая линия с Владимиром Путиным: текстовая трансляция

Владимир Путин проводит свою
15-ю по счету прямую линию.
Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян — как заданные в студии и по телемосту из разных регионов страны, так и поступившие в Единый центр приема сообщений по телефону или через Интернет. Всего на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило почти 2 млн обращений.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чаще всего жители страны задают вопросы о насущном — зарплатах, пенсиях, пособиях, а также о ЖКХ и здравоохранении. Нередко граждане просто просят помощи в трудной жизненной ситуации, хотя, как отметил Песков, такие проблемы в основном должны решаться местными властями. Однако получается, что до президента достучаться легче. Такие обращения «смотреть и читать очень больно», отметил пресс-секретарь президента.
В Кремле также сообщили, что президент тщательно готовился к этому дню: перепроверял информацию, освежал статистические данные, общался с министрами и руководителями агентств.
#cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чаще всего жители страны задают вопросы о насущном — зарплатах, пенсиях, пособиях, а также о ЖКХ и здравоохранении. Нередко граждане просто просят помощи в трудной жизненной ситуации, хотя, как отметил Песков, такие проблемы в основном должны решаться местными властями. Однако получается, что до президента достучаться легче. Такие обращения «смотреть и читать очень больно», отметил пресс-секретарь президента.
В Кремле также сообщили, что президент тщательно готовился к этому дню: перепроверял информацию, освежал статистические данные, общался с министрами и руководителями агентств.
#cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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