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  • 15.06, 13:29
    Путин: рецессия в российской экономике преодолена, перешли к росту. Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин: рецессия в российской экономике преодолена, перешли к росту

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    Путин: рецессия в российской экономике преодолена, перешли к росту

    Путин: рецессия в российской экономике преодолена, перешли к росту

    Путин: рецессия в российской экономике преодолена, перешли к росту

      Владимир Путин отметил, что рецессию в российской экономике удалось преодолеть, но некоторые проблемы сохраняются.

      Владимир Путин, президент РФ: «Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, послать позитивный сигнал обществу. Но при этом всегда думаешь о том, что вдруг где-то случится сбой. Мы должны основываться на объективных данных. А они говорят, что рецессия в российской экономике преодолена. Она вошла в период роста».

      В ходе прямой линии глава государства отметил, что уже три квартала подряд наблюдается скромный, но рост экономики. Также президент обратил внимание на рекордно низкую инфляцию и рост инвестиций в основной капитал.

      При этом Путин отметил, что некоторые тревожные проблемы сохраняются. В частности, снизились реальные доходы граждан, увеличилось количество людей, живущих за чертой жизни. Президент отметил, что самая печальная ситуация наблюдалась в середине 90-х годов, а самый низкий показатель бедности был зафиксирован в 2012 году. За последние годы число людей, живущих за чертой бедности, подросло.

      Смотрите прямую трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

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