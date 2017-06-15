Путин: рецессия в российской экономике преодолена, перешли к росту

Владимир Путин отметил, что рецессию в российской экономике удалось преодолеть, но некоторые проблемы сохраняются.
Владимир Путин, президент РФ: «Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, послать позитивный сигнал обществу. Но при этом всегда думаешь о том, что вдруг где-то случится сбой. Мы должны основываться на объективных данных. А они говорят, что рецессия в российской экономике преодолена. Она вошла в период роста».
В ходе прямой линии глава государства отметил, что уже три квартала подряд наблюдается скромный, но рост экономики. Также президент обратил внимание на рекордно низкую инфляцию и рост инвестиций в основной капитал.
При этом Путин отметил, что некоторые тревожные проблемы сохраняются. В частности, снизились реальные доходы граждан, увеличилось количество людей, живущих за чертой жизни. Президент отметил, что самая печальная ситуация наблюдалась в середине 90-х годов, а самый низкий показатель бедности был зафиксирован в 2012 году. За последние годы число людей, живущих за чертой бедности, подросло.
#cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
В ходе прямой линии глава государства отметил, что уже три квартала подряд наблюдается скромный, но рост экономики. Также президент обратил внимание на рекордно низкую инфляцию и рост инвестиций в основной капитал.
При этом Путин отметил, что некоторые тревожные проблемы сохраняются. В частности, снизились реальные доходы граждан, увеличилось количество людей, живущих за чертой жизни. Президент отметил, что самая печальная ситуация наблюдалась в середине 90-х годов, а самый низкий показатель бедности был зафиксирован в 2012 году. За последние годы число людей, живущих за чертой бедности, подросло.
#cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Комментарии