«Прямая линия с Владимиром Путиным» показала, что волнует россиян

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это мощный социологический опрос, позволяющий, как подчеркнул сегодня президент, понять настроения общества, выяснить, что людей беспокоит.
Людей прежде всего беспокоят (и нынешний разговор президента с народом не стал исключением) проблемы внутри страны, а международная тематика среди поступивших вопросов, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже не на десятом месте. Тем не менее, сообщает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, такие вопросы сегодня звучали, несмотря на то, что Путин в последнее время очень много говорил о внешней политике. Один фильм Оливера Стоуна чего стоит. Кстати, именно Стоуну Путин впервые рассказал о своих внуках и зятьях. Прежде президент эту тему избегал.
Во время прямого включения из перинатального центра в Уфе разговор зашел о необходимости сохранить высокие темпы рождаемости, в последние годы они самые высокие в Европе. Путин поздравил отца новорожденного Миши Сухарева и пообещал, что будет предпринят целый набор мер в этой сфере. И тут его попросили подробнее рассказать о своих внуках, сколько им лет, как зовут.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной рядовой жизнью. Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только сейчас мне сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все у меня нормально, я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием к этой позиции».
Президент РФ сообщил, что недавно у него родился второй внук.
Разговор об Украине начался с телефонного звонка из Киева.
Дмитрий: «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я живу в Украине. Почему вы нас бросили? Ведь в Украине не все сторонники Бандеры и Шухевича. Мы чтим память наших дедов, мы ходим на „Бессмертный полк“. Так почему же нас российские телеканалы мажут одной краской?»
Путин поблагодарил позвонившего за такую позицию. Черной краской не мажут, но публичная поддержка способна нанести ущерб друзьям России, которых на Украине немало. Президент привел в качестве примера Виктора Медведчука, бывшего главу президентской администрации при Кучме. Он — сторонник независимости Украины, но это не мешает ему выступать за очень добрые отношения с Россией. Но есть и другой пример националиста. Путина попросили прокомментировать заявление Порошенко в связи с введением безвизового режима Украины с Евросоюзом, где он процитировал Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Владимир Путин: «Михаил Юрьевич Лермонтов написал эти стихи, когда ехал на Кавказ в действующую армию. Он был офицер и защищал интересы своего Отечества. В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России. И если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются, так что здесь особенно нос нечего задирать».
Путин напомнил о резком падении доходов населения Украины при новом режиме и росте цен.
Владимир Путин: «Значит, горячая, холодная вода выросли, соответственно, по 200% каждый. Пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера, понимаете? Насчет того, кто умывается, где и сколько, это вопрос будет большой».
Актер Сергей Безруков сидел в студии рядом с кинорежиссером Алексеем Учителем. Безруков хотел услышать мнение президента о конфликте по поводу фильма «Матильда» и о ситуации вокруг «Гоголь-центра» и его режиссера Кирилла Серебренникова. О Серебренникове Путин говорить не стал, видимо, не желая вмешиваться в ход следствия, а «Матильда» Учителя, по мнению президента, далеко не самый жесткий из фильмов про царскую семью.
Владимир Путин: «Мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Государственной думы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Вы сказали, что пытаются запретить, никто не пытается запретить. Но вот у нее есть позиция, она пытается эту позицию защитить. Обращается в различные инстанции, но никаких решений по этому поводу, как вы знаете, каких-то запретов нет. И я очень рассчитываю на то, что у нас диалог открытый в обществе сохранится. Но призываю всех к тому, чтобы этот диалог велся в рамках приличия. И самое главное, в рамках закона».
Также президент высказался по поводу спора, передавать или нет государству Исакиевский собор, про конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, про задачи России в Сирии, по строительству Крымского моста, рассказал о планах сооружения моста с Сахалином и ответил на блиц-вопросы. Подробнее — в репортаже НТВ.
Во время прямого включения из перинатального центра в Уфе разговор зашел о необходимости сохранить высокие темпы рождаемости, в последние годы они самые высокие в Европе. Путин поздравил отца новорожденного Миши Сухарева и пообещал, что будет предпринят целый набор мер в этой сфере. И тут его попросили подробнее рассказать о своих внуках, сколько им лет, как зовут.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной рядовой жизнью. Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только сейчас мне сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все у меня нормально, я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием к этой позиции».
Президент РФ сообщил, что недавно у него родился второй внук.
Разговор об Украине начался с телефонного звонка из Киева.
Дмитрий: «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я живу в Украине. Почему вы нас бросили? Ведь в Украине не все сторонники Бандеры и Шухевича. Мы чтим память наших дедов, мы ходим на „Бессмертный полк“. Так почему же нас российские телеканалы мажут одной краской?»
Путин поблагодарил позвонившего за такую позицию. Черной краской не мажут, но публичная поддержка способна нанести ущерб друзьям России, которых на Украине немало. Президент привел в качестве примера Виктора Медведчука, бывшего главу президентской администрации при Кучме. Он — сторонник независимости Украины, но это не мешает ему выступать за очень добрые отношения с Россией. Но есть и другой пример националиста. Путина попросили прокомментировать заявление Порошенко в связи с введением безвизового режима Украины с Евросоюзом, где он процитировал Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Владимир Путин: «Михаил Юрьевич Лермонтов написал эти стихи, когда ехал на Кавказ в действующую армию. Он был офицер и защищал интересы своего Отечества. В этот момент области, которые сегодня считаются Украиной, они были просто областями России. И если президент сегодняшней Украины говорит о том, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые сегодня Украиной называются, так что здесь особенно нос нечего задирать».
Путин напомнил о резком падении доходов населения Украины при новом режиме и росте цен.
Владимир Путин: «Значит, горячая, холодная вода выросли, соответственно, по 200% каждый. Пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных соображений, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера, понимаете? Насчет того, кто умывается, где и сколько, это вопрос будет большой».
Актер Сергей Безруков сидел в студии рядом с кинорежиссером Алексеем Учителем. Безруков хотел услышать мнение президента о конфликте по поводу фильма «Матильда» и о ситуации вокруг «Гоголь-центра» и его режиссера Кирилла Серебренникова. О Серебренникове Путин говорить не стал, видимо, не желая вмешиваться в ход следствия, а «Матильда» Учителя, по мнению президента, далеко не самый жесткий из фильмов про царскую семью.
Владимир Путин: «Мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Государственной думы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Вы сказали, что пытаются запретить, никто не пытается запретить. Но вот у нее есть позиция, она пытается эту позицию защитить. Обращается в различные инстанции, но никаких решений по этому поводу, как вы знаете, каких-то запретов нет. И я очень рассчитываю на то, что у нас диалог открытый в обществе сохранится. Но призываю всех к тому, чтобы этот диалог велся в рамках приличия. И самое главное, в рамках закона».
Также президент высказался по поводу спора, передавать или нет государству Исакиевский собор, про конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, про задачи России в Сирии, по строительству Крымского моста, рассказал о планах сооружения моста с Сахалином и ответил на блиц-вопросы. Подробнее — в репортаже НТВ.
Комментарии