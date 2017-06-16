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  • 16.06, 04:38
    Эксперты анализируют итоги «Прямой линии с Владимиром Путиным». Путин, прямая линия, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты анализируют итоги «Прямой линии с Владимиром Путиным»

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    Эксперты анализируют итоги «Прямой линии с Владимиром Путиным»

    Эксперты анализируют итоги «Прямой линии с Владимиром Путиным»

      В эфире программы НТВ «Место встречи» эксперты выделили главные проблемы, которые волнуют россиян.

      Как всегда, после завершения программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» эксперты анализируют итоги программы, ищут скрытые сигналы от президента и делают прогнозы. Что будет дальше с экономикой, отношениями с Западом, русскими дорогами и нерадивыми чиновниками? Все это обсуждалось в популярном политическом ток-шоу «Место встречи». О первых выводах экспертов рассказал ведущий программы Андрей Норкин.

      Эксперты сегодня выделили несколько основных моментов. Внутренней и самой большой бедой страны по-прежнему остается лень чиновников и их нечистоплотность на местах, это мешает развиваться. Тем не менее, мы все-таки развиваемся, пусть не так быстро, как хотелось бы. Но даже такое развитие многих пугает на Западе, и многие стараются этому как-то помешать. Тут остается надеяться на здравый смысл.

      Еще один важный момент, это то, что говорили о самом общении. О том, что люди задавали самые свои наболевшие вопросы, и президент на все из них отвечал очень искренне.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».


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