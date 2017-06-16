Эксперты анализируют итоги «Прямой линии с Владимиром Путиным»

В эфире программы НТВ «Место встречи» эксперты выделили главные проблемы, которые волнуют россиян.
Как всегда, после завершения программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» эксперты анализируют итоги программы, ищут скрытые сигналы от президента и делают прогнозы. Что будет дальше с экономикой, отношениями с Западом, русскими дорогами и нерадивыми чиновниками? Все это обсуждалось в популярном политическом ток-шоу «Место встречи». О первых выводах экспертов рассказал ведущий программы Андрей Норкин.
Эксперты сегодня выделили несколько основных моментов. Внутренней и самой большой бедой страны по-прежнему остается лень чиновников и их нечистоплотность на местах, это мешает развиваться. Тем не менее, мы все-таки развиваемся, пусть не так быстро, как хотелось бы. Но даже такое развитие многих пугает на Западе, и многие стараются этому как-то помешать. Тут остается надеяться на здравый смысл.
Еще один важный момент, это то, что говорили о самом общении. О том, что люди задавали самые свои наболевшие вопросы, и президент на все из них отвечал очень искренне.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Эксперты сегодня выделили несколько основных моментов. Внутренней и самой большой бедой страны по-прежнему остается лень чиновников и их нечистоплотность на местах, это мешает развиваться. Тем не менее, мы все-таки развиваемся, пусть не так быстро, как хотелось бы. Но даже такое развитие многих пугает на Западе, и многие стараются этому как-то помешать. Тут остается надеяться на здравый смысл.
Еще один важный момент, это то, что говорили о самом общении. О том, что люди задавали самые свои наболевшие вопросы, и президент на все из них отвечал очень искренне.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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