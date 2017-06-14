Следователи пока не установили, что стало с парализованной матерью кратовского убийцы

Стали известны новые подробности о ходе следствия по делу Игоря Зенкова. Специалисты устанавливают, что толкнуло слесаря из подмосковного Кратово на массовое убийство.
В сарае Зенкова оперативники нашли целый арсенал оружия: винтовки, пистолеты, мины и гранаты. Неизвестно, сколько бы еще человек он убил, если бы снайпер не сделал решающий выстрел. Понять, что именно двигало Зенковым, теперь предстоит следствию. Главной зацепкой стали две предсмертные записки. Откуда у бывшего слесаря МЧС такое количество оружия? И куда пропала парализованная мать убийцы? Как продвигается следствие, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Он отстреливался, кидал гранаты, поджег свой дом и спрятался в колодце. А его соседи, под звуки выстрелов рассказывали — что почти ничего не знают об Игоре Зенкове.
Ольга, соседка: «Он раньше работал в МЧС. Но как он туда попал, неизвестно. У него есть мама. Но она сейчас в больнице, наверное. Если он ее не пристрелил. Никому не известно».
Что произошло с матерью Зенкова остается неизвестным до сих пор. Скорее всего, она стала еще одной жертва кратовского убийцы. Парализованная пожилая женщина просто не смогла бы покинуть горящий дом.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Из-за погодных условий приостановлен осмотр пепелища. останки матери злоумышленника пока не обнаружены. Для установления истинных мотивов преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова. Экспертам, в числе прочего, будут представлены и предсмертные записки».
Что в этих записках, пока что является тайной следствия. Некоторые СМИ утверждают, что там послание к отцу, рассказывающее «как надоели соседи».
В том, что человеку с отклонениями психики легко получить справку на оружие, мы сами убедились на прошлой неделе, когда делали репортаж о стрельбе в тверской деревне. За 2400 рублей справку со всеми печатями привезут в любое удобное место.
Но Зенкову лицензия и не нужна была. Он оружие не купил, а, в прямом смысле, «где-то нарыл» целый арсенал оружейного антиквариата. Например, советскую винтовку Мосина, или гранаты, которые часто можно увидеть в старых фильмах. Но у Зенкова — настоящее оружие, которое он нашел либо на местах сражений, либо по чердакам и подвалам.
Незаконное присвоение и незаконная переделка оружия в боевое — это уголовная статья. И кратовский слесарь, судя по масштабам арсенала, занимался этим годами.
Владимир Порываев, профессиональный кладоискатель: «Можно зарегистрироваться коллекционером. Предъявить сначала дезактивированное оружие, а потом через какое-то время привести его обратно в рабочее состояние».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Он отстреливался, кидал гранаты, поджег свой дом и спрятался в колодце. А его соседи, под звуки выстрелов рассказывали — что почти ничего не знают об Игоре Зенкове.
Ольга, соседка: «Он раньше работал в МЧС. Но как он туда попал, неизвестно. У него есть мама. Но она сейчас в больнице, наверное. Если он ее не пристрелил. Никому не известно».
Что произошло с матерью Зенкова остается неизвестным до сих пор. Скорее всего, она стала еще одной жертва кратовского убийцы. Парализованная пожилая женщина просто не смогла бы покинуть горящий дом.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Из-за погодных условий приостановлен осмотр пепелища. останки матери злоумышленника пока не обнаружены. Для установления истинных мотивов преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова. Экспертам, в числе прочего, будут представлены и предсмертные записки».
Что в этих записках, пока что является тайной следствия. Некоторые СМИ утверждают, что там послание к отцу, рассказывающее «как надоели соседи».
В том, что человеку с отклонениями психики легко получить справку на оружие, мы сами убедились на прошлой неделе, когда делали репортаж о стрельбе в тверской деревне. За 2400 рублей справку со всеми печатями привезут в любое удобное место.
Но Зенкову лицензия и не нужна была. Он оружие не купил, а, в прямом смысле, «где-то нарыл» целый арсенал оружейного антиквариата. Например, советскую винтовку Мосина, или гранаты, которые часто можно увидеть в старых фильмах. Но у Зенкова — настоящее оружие, которое он нашел либо на местах сражений, либо по чердакам и подвалам.
Незаконное присвоение и незаконная переделка оружия в боевое — это уголовная статья. И кратовский слесарь, судя по масштабам арсенала, занимался этим годами.
Владимир Порываев, профессиональный кладоискатель: «Можно зарегистрироваться коллекционером. Предъявить сначала дезактивированное оружие, а потом через какое-то время привести его обратно в рабочее состояние».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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