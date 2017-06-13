Кратовский убийца устроил бойню из-за шума автосервиса

У Игоря Зенкова, устроившего бойню в подмосковном поселке Кратово, было диагностировано психическое расстройство хронического характера.
Длительное время Зенков пребывал в состоянии ремиссии, но под влиянием некоторых факторов, например, шума, становился агрессивным и даже буйным, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Так, именно из-за шума, исходящего из расположенного в соседнем доме автосервиса, Зенков поссорился с соседом, который был хозяином предприятия.
По словам источника, пребывая в агрессивном состоянии, мужчина пришел в автосервис, застрелил соседа, а потом открыл огонь по прохожим, передает «Интерфакс».
Перед расстрелом Зенков подготовил объемную предсмертную записку. В ней он, в частности, брал на себя ответственность за свои действия и просил никого не винить.
собрать дома настоящий арсенал.
В целом же, сообщил источник, соседями мужчина характеризовался как маргинал, ведущий асоциальный образ жизни. Он ни с кем не общался, жил с престарелой больной матерью, которая погибла в результате устроенного им пожара. При этом подчеркивается, что ни в каких экстремистских организациях Зенков не состоял.
трагедия в подмосковном поселке Кратово произошла вечером в субботу, 10 июня. Бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по прохожим, а потом несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. После полуночи злоумышленник был ликвидирован. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Кроме того, бойцов Росгвардии получили ранения.
По словам источника, пребывая в агрессивном состоянии, мужчина пришел в автосервис, застрелил соседа, а потом открыл огонь по прохожим, передает «Интерфакс».
Перед расстрелом Зенков подготовил объемную предсмертную записку. В ней он, в частности, брал на себя ответственность за свои действия и просил никого не винить.
собрать дома настоящий арсенал.
В целом же, сообщил источник, соседями мужчина характеризовался как маргинал, ведущий асоциальный образ жизни. Он ни с кем не общался, жил с престарелой больной матерью, которая погибла в результате устроенного им пожара. При этом подчеркивается, что ни в каких экстремистских организациях Зенков не состоял.
трагедия в подмосковном поселке Кратово произошла вечером в субботу, 10 июня. Бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков открыл огонь по прохожим, а потом несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также он поджег свой дом. После полуночи злоумышленник был ликвидирован. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Кроме того, бойцов Росгвардии получили ранения.
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