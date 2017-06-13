В доме кратовского убийцы нашли две предсмертные записки и склад оружия

СК РФ сообщает, что в ходе осмотра дома следователи нашли две записки, в которых Игорь Зенков объясняет, почему устроил бойню в поселке Кратово.
Следователи, расследующие вооруженное нападение на жителей поселка Кратово Московской области, в ходе которого погибли четыре человека, обнаружили две предсмертные записки убийцы Игоря Зенкова. Содержание писем в интересах следствия пока не разглашается. Для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова, сообщает СК РФ.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Экспертам в числе прочего будут представлены и вышеуказанные предсмертные записки. Заключение экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами и позволят установить истинную причину совершения преступления. Продолжаются допросы свидетелей, на основании которых следователи восстанавливают картину событий».
Соседи Игоря Зенкова утверждают, что у них не было конфликтов с мужчиной. В местном отделении полиции также никаких жалоб на Зенкова никогда не поступало.
При разборе завалов в доме Зенкова следователи обнаружили богатый арсенал оружия и боеприпасов: винтовку «Мосина», сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, винтовку «Пибоди Мартини», винтовку «Арисака», гранаты трех видов, две минометные и одну дымовую мины, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.
Известно, что Зенков проживал в доме с больной матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться. Следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Останки женщины сейчас ищут на пепелище.
трагедия в подмосковном поселке Кратово произошла вечером в субботу. Экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также поджег свой сарай. После полуночи «стрелок» был ликвидирован — до этого он несколько часов прятался от полицейских в колодце. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Экспертам в числе прочего будут представлены и вышеуказанные предсмертные записки. Заключение экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами и позволят установить истинную причину совершения преступления. Продолжаются допросы свидетелей, на основании которых следователи восстанавливают картину событий».
Соседи Игоря Зенкова утверждают, что у них не было конфликтов с мужчиной. В местном отделении полиции также никаких жалоб на Зенкова никогда не поступало.
При разборе завалов в доме Зенкова следователи обнаружили богатый арсенал оружия и боеприпасов: винтовку «Мосина», сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, винтовку «Пибоди Мартини», винтовку «Арисака», гранаты трех видов, две минометные и одну дымовую мины, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.
Известно, что Зенков проживал в доме с больной матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться. Следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Останки женщины сейчас ищут на пепелище.
трагедия в подмосковном поселке Кратово произошла вечером в субботу. Экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также поджег свой сарай. После полуночи «стрелок» был ликвидирован — до этого он несколько часов прятался от полицейских в колодце. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.
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