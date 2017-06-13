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  • 13.06, 11:31

    В доме кратовского убийцы нашли две предсмертные записки и склад оружия

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    В доме кратовского убийцы нашли две предсмертные записки и склад оружия

    В доме кратовского убийцы нашли две предсмертные записки и склад оружия

    СК РФ сообщает, что в ходе осмотра дома следователи нашли две записки, в которых Игорь Зенков объясняет, почему устроил бойню в поселке Кратово.

    Следователи, расследующие вооруженное нападение на жителей поселка Кратово Московской области, в ходе которого погибли четыре человека, обнаружили две предсмертные записки убийцы Игоря Зенкова. Содержание писем в интересах следствия пока не разглашается. Для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова, сообщает СК РФ.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Экспертам в числе прочего будут представлены и вышеуказанные предсмертные записки. Заключение экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами и позволят установить истинную причину совершения преступления. Продолжаются допросы свидетелей, на основании которых следователи восстанавливают картину событий».

    Соседи Игоря Зенкова утверждают, что у них не было конфликтов с мужчиной. В местном отделении полиции также никаких жалоб на Зенкова никогда не поступало.

    При разборе завалов в доме Зенкова следователи обнаружили богатый арсенал оружия и боеприпасов: винтовку «Мосина», сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, винтовку «Пибоди Мартини», винтовку «Арисака», гранаты трех видов, две минометные и одну дымовую мины, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.

    Известно, что Зенков проживал в доме с больной матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться. Следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Останки женщины сейчас ищут на пепелище.

    Напомним, трагедия в подмосковном поселке Кратово произошла вечером в субботу. Экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Также поджег свой сарай. После полуночи «стрелок» был ликвидирован — до этого он несколько часов прятался от полицейских в колодце. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. В ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.

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