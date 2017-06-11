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  • 11.06, 17:06

    Следователи воссоздали картину бойни в подмосковном Кратове

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    Следователи воссоздали картину бойни в подмосковном Кратове

    Следователи воссоздали картину бойни в подмосковном Кратове

    Следственный комитет сообщил подробности стрельбы в подмосковном поселке Кратово, жертвами которой стали несколько человек.

    Как удалось выяснять следователям, в субботу днем Игорь Зенков открыл стрельбу по соседу, а затем поджег свой сарай.

    Из сообщения СК: «Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей».

    Также установлено, что Зенков с 1992 по 2014 год работал в МЧС в должности слесаря-ремонтника. В рамках рабочих командировок он неоднократно бывал в горячих точках, однако никогда не принимал участия в боевых действиях.

    В ходе стрельбы злоумышленник использовал оружие старых образцов. Некоторые из них он привез из Чечни, а некоторые сконструировал самостоятельно. Разрешения на оружие у Зенкова не было.

    Из сообщения СК: «Основываясь на данных осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет „Маузер“».

    Известно, что Зенков проживал в доме с больной матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться. Следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Однако подтвердить эту информацию можно будет только после полной ликвидации пожара в доме преступника.

    Как сообщалось, операция по обезвреживанию Игоря Зенкова длилась около семи часов, три из которых он прятался в колодце, где и был ликвидирован.

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