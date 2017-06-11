Следователи воссоздали картину бойни в подмосковном Кратове

Следственный комитет сообщил подробности стрельбы в подмосковном поселке Кратово, жертвами которой стали несколько человек.
Как удалось выяснять следователям, в субботу днем Игорь Зенков открыл стрельбу по соседу, а затем поджег свой сарай.
Из сообщения СК: «Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей».
Также установлено, что Зенков с 1992 по 2014 год работал в МЧС в должности слесаря-ремонтника. В рамках рабочих командировок он неоднократно бывал в горячих точках, однако никогда не принимал участия в боевых действиях.
В ходе стрельбы злоумышленник использовал оружие старых образцов. Некоторые из них он привез из Чечни, а некоторые сконструировал самостоятельно. Разрешения на оружие у Зенкова не было.
Из сообщения СК: «Основываясь на данных осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет „Маузер“».
Как сообщалось, операция по обезвреживанию Игоря Зенкова длилась около семи часов, три из которых он прятался в колодце, где и был ликвидирован.
Из сообщения СК: «Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей».
Также установлено, что Зенков с 1992 по 2014 год работал в МЧС в должности слесаря-ремонтника. В рамках рабочих командировок он неоднократно бывал в горячих точках, однако никогда не принимал участия в боевых действиях.
В ходе стрельбы злоумышленник использовал оружие старых образцов. Некоторые из них он привез из Чечни, а некоторые сконструировал самостоятельно. Разрешения на оружие у Зенкова не было.
Из сообщения СК: «Основываясь на данных осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет „Маузер“».
Как сообщалось, операция по обезвреживанию Игоря Зенкова длилась около семи часов, три из которых он прятался в колодце, где и был ликвидирован.
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