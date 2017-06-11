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  • 11.06, 15:35

    Кратовский убийца прятался в колодце: фото

    2 комментария
    Кратовский убийца прятался в колодце: фото

    Кратовский убийца прятался в колодце: фото

    Кратовский убийца прятался в колодце: фото
  • Фото: раменское.50.мвд.рф

    • Операция по обезвреживанию Игоря Зенкова, который расстрелял четырех человек, длилась около семи часов. В Сети появились фотографии с места ликвидации злоумышленника.

    Убийца вначале отстреливался от прибывших на место правоохранителей, а затем, бросив гранату, выскочил на улицу и спрятался в колодце, сообщает Telegram-канал Mash. Он провел в этом укрытии, пока его при осмотре территории не заметил один из сотрудников Росгвардии, около трех часов. Обнаружив Зенкова, правоохранители попытались оглушить его с помощью светошумовой гранаты, но в результате подозреваемого пришлось ликвидировать.

    Пока убийца находился в колодце, полиция прорабатывала версию о том, что ему удалось скрыться и добраться до Москвы на попутной машине.

    У злоумышленника были найдены «Маузер» и ружье Иж-18, из которых он стрелял по жителям поселка и правоохранителям. Mash также опубликовал фото преступника.

    Кратовский убийца прятался в колодце: фото. Московская область, расследование, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Mash /vk.com


    В доме Зенкова следователи нашли его предсмертную записку. В ней он обращается к отцу Юрию. Игорь жалуется в послании на непростую жизнь и общую усталость.

    Последние несколько лет подозреваемый страдал от тяжелой депрессии и жаловался не бессонницу. Как рассказали съемочной группе НТВ жители Кратова, у Зенкова часто случались ссоры с соседями, кроме того, они описали его как странного и замкнутого человека.

    Стрельба в подмосковном поселке началась накануне днем. Жертвами убийцы стали четыре человека, еще несколько пострадали, среди раненых четверо сотрудников Росгвардии. Операция по обезвреживанию подозреваемого завершилась только около полуночи.

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