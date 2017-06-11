Кратовский убийца прятался в колодце: фото

Операция по обезвреживанию Игоря Зенкова, который расстрелял четырех человек, длилась около семи часов. В Сети появились фотографии с места ликвидации злоумышленника.
Убийца вначале отстреливался от прибывших на место правоохранителей, а затем, бросив гранату, выскочил на улицу и спрятался в колодце, сообщает Telegram-канал Mash. Он провел в этом укрытии, пока его при осмотре территории не заметил один из сотрудников Росгвардии, около трех часов. Обнаружив Зенкова, правоохранители попытались оглушить его с помощью светошумовой гранаты, но в результате подозреваемого пришлось ликвидировать.
Пока убийца находился в колодце, полиция прорабатывала версию о том, что ему удалось скрыться и добраться до Москвы на попутной машине.
У злоумышленника были найдены «Маузер» и ружье Иж-18, из которых он стрелял по жителям поселка и правоохранителям. Mash также опубликовал фото преступника.
В доме Зенкова следователи нашли его предсмертную записку. В ней он обращается к отцу Юрию. Игорь жалуется в послании на непростую жизнь и общую усталость.
страдал от тяжелой депрессии и жаловался не бессонницу. Как рассказали съемочной группе НТВ жители Кратова, у Зенкова часто случались ссоры с соседями, кроме того, они описали его как странного и замкнутого человека.
стали четыре человека, еще несколько пострадали, среди раненых четверо сотрудников Росгвардии. Операция по обезвреживанию подозреваемого завершилась только около полуночи.
Пока убийца находился в колодце, полиция прорабатывала версию о том, что ему удалось скрыться и добраться до Москвы на попутной машине.
У злоумышленника были найдены «Маузер» и ружье Иж-18, из которых он стрелял по жителям поселка и правоохранителям. Mash также опубликовал фото преступника.
В доме Зенкова следователи нашли его предсмертную записку. В ней он обращается к отцу Юрию. Игорь жалуется в послании на непростую жизнь и общую усталость.
страдал от тяжелой депрессии и жаловался не бессонницу. Как рассказали съемочной группе НТВ жители Кратова, у Зенкова часто случались ссоры с соседями, кроме того, они описали его как странного и замкнутого человека.
стали четыре человека, еще несколько пострадали, среди раненых четверо сотрудников Росгвардии. Операция по обезвреживанию подозреваемого завершилась только около полуночи.
Комментарии