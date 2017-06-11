Кратовский убийца страдал от депрессии и конфликтовал с соседями последние 7 лет

Игорь Зенков, который накануне открыл огонь по людям в подмосковном поселке, на протяжении последних семи лет страдал от тяжелой депрессии.
Застреливший четырех человек в Кратове Игорь Зенков конфликтовал с соседями последние семь лет. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Источник: «По предварительным данным, у Игоря Зенкова было сильное психическое расстройство. На этом фоне у него появились конфликты с несколькими соседями, которые продолжались последние семь лет».
По данным Telegram-канала Mash, все эти годы мужчина страдал от тяжелой депрессии. Зенков жаловался своему отцу, что на этом фоне у него развилась бессонница и иногда он не спит по несколько суток.
Следователи уже допросили родителей злоумышленника. С отцом Юрием Игорь Зенков виделся нечасто, обычно созванивался. А его мать Светлана рассказала, что в последние дни состояние ее сына резко обострилось.
Между тем в главке МВД по Московской области подчеркнули, что Зенков никогда не служил в подмосковной полиции и информация некоторых СМИ об этом не соответствует действительности.
ГУ МВД по Московской области: «Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Зенков Игорь Юрьевич служил в МУ МВД России „Раменское“, не соответствует действительности. Данный гражданин никогда не проходил службу в ГУ МВД России по Московской области».
По словам соседей Игоря Зенкова, в прошлом он работал в одном из подразделений МЧС. Накануне в беседе со съемочной группой НТВ жители поселка Кратово высказали мнение, что Зенков был странным и замкнутым. Ольга и Татьяна Потаповы вспомнили, что у него часто возникали ссоры с соседями, но что конкретно вывело его вчера из себя, они не знают.
открыл огонь по людям накануне около 16:00. Жертвами стрельбы стали четыре человека, еще несколько пострадали. В ходе операции по его ликвидации получили легкие ранения четверо сотрудников Росгвардии.
несколько часов профессионально отбивался от правоохранителей, используя огнестрельное оружие и гранаты. Притом он сумел сбежать из своего дома после неудачной попытки штурма. Ликвидировать его удалось только около полуночи. Уголовное дело возбуждено сразу по четырем статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».
Источник: «По предварительным данным, у Игоря Зенкова было сильное психическое расстройство. На этом фоне у него появились конфликты с несколькими соседями, которые продолжались последние семь лет».
По данным Telegram-канала Mash, все эти годы мужчина страдал от тяжелой депрессии. Зенков жаловался своему отцу, что на этом фоне у него развилась бессонница и иногда он не спит по несколько суток.
Следователи уже допросили родителей злоумышленника. С отцом Юрием Игорь Зенков виделся нечасто, обычно созванивался. А его мать Светлана рассказала, что в последние дни состояние ее сына резко обострилось.
Между тем в главке МВД по Московской области подчеркнули, что Зенков никогда не служил в подмосковной полиции и информация некоторых СМИ об этом не соответствует действительности.
ГУ МВД по Московской области: «Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Зенков Игорь Юрьевич служил в МУ МВД России „Раменское“, не соответствует действительности. Данный гражданин никогда не проходил службу в ГУ МВД России по Московской области».
По словам соседей Игоря Зенкова, в прошлом он работал в одном из подразделений МЧС. Накануне в беседе со съемочной группой НТВ жители поселка Кратово высказали мнение, что Зенков был странным и замкнутым. Ольга и Татьяна Потаповы вспомнили, что у него часто возникали ссоры с соседями, но что конкретно вывело его вчера из себя, они не знают.
открыл огонь по людям накануне около 16:00. Жертвами стрельбы стали четыре человека, еще несколько пострадали. В ходе операции по его ликвидации получили легкие ранения четверо сотрудников Росгвардии.
несколько часов профессионально отбивался от правоохранителей, используя огнестрельное оружие и гранаты. Притом он сумел сбежать из своего дома после неудачной попытки штурма. Ликвидировать его удалось только около полуночи. Уголовное дело возбуждено сразу по четырем статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».
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