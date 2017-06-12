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  • 12.06, 11:16

    СК после ДТП в Забайкалье проверит компанию, ремонтировавшую дорогу

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    СК после ДТП в Забайкалье проверит компанию, ремонтировавшую дорогу

    СК после ДТП в Забайкалье проверит компанию, ремонтировавшую дорогу

    СК после ДТП в Забайкалье проверит компанию, ремонтировавшую дорогу

    Следователи проверят работу сотрудников компании, обслуживающей дорогу, где произошла авария с пассажирским автобусом.

    Известно, что на участке трассы, где перевернулся автобус, шли ремонтные работы.

    Следственный комитет: «В рамках доследственной проверки по факту ДТП в Забайкальском крае следователи намерены проверить правильность действий сотрудников компании, обслуживающей дорогу. Несмотря на проводимые ремонтные работы, на этом участке трассы не было установлено предупредительных знаков, а место, где автобус съехал с трассы, не имеет необходимого ограждения».

    Следователи установили владельца автобуса и изъяли все необходимые для расследования документы. К делу также приобщили документы водителя автобуса, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Кроме того, краевое управление СК начало проверку после аварии «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Следственный комитет проверяет версию о том, что водитель автобуса мог уснуть за рулем, передает ТАСС.

    Юрий Русанов, руководитель СУ СКР по Забайкалью: «В ходе расследования будет проверена версия о нарушении водителем и его работодателем режима труда и отдыха, в результате которого водитель мог уснуть за рулем».

    Об этом Русанов заявил на заседании оперативного штаба, в котором председательствует губернатор края Наталья Жданова.

    Между тем источник в правоохранительных органах рассказал, что следователи уже допросили 15 пострадавших, которые были в состоянии дать показания. По их словам, водитель автобуса значительно превысил скорость, хотя ограничение на том участке дороги — 30 км/ч.

    Губернатор Забайкальского края объявила вторник, 13 июня, днем траура по жертвам аварии с автобусом. Готовится соответствующее постановление, передает РИА Новости.

    Напомним, авария произошла накануне вечером — автобус вылетел с насыпи высотой около 30 метров и перевернулся. Это случилось в районе поселка Хохотуй на 702-м километре трассы «Байкал», где велись дорожные работы. В салоне находился 51 человек. Жертвами ДТП стали 12 человек, около 40 получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    В автобусе находились паломники, которые возвращались в Читу из села Урлук, где посещали обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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