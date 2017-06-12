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  • 12.06, 08:14

    ДТП в Забайкалье: следователи осмотрели автобус и место аварии

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    ДТП в Забайкалье: следователи осмотрели автобус и место аварии

    ДТП в Забайкалье: следователи осмотрели автобус и место аварии

    Следственная группа завершила работу на месте крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

    Егор Марков, официальный представитель управления СК России по региону: «Завершен осмотр автобуса, тел погибших, самого места происшествия и участка местности. Продолжается доследственная проверка».

    Следователи также затребуют документы на автобус и маршрут его движения, сообщает СУ СК по региону.

    По данным местных СМИ, установлены личности трех жертв автокатастрофы из 11. Это Навак Анна Юрьевна, 1989 года рождения, Масленникова С. Г. 1973 года рождения, Распопова О. Л. 1972 года рождения, сообщили порталу Чита.Ру в МЧС по региону.

    Автобус с паломниками попал в ДТП на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». В результате пострадали 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме. Полиция возбудила уголовное дело. Полпред президента в СФО Сергей Меняйло взял его на личный контроль, передает РИА Новости.

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