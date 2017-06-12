Часть пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили в Улан-Удэ

Два вертолета доставили в республиканскую больницу в
Улан-Удэ 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае.
Как сообщает РИА Новости, вертолеты Ми-8 уже полетели за другими пострадавшими в Петровск-Забайкальский.
По последним данным, в результате ДТП с автобусом паломников погибли 11 человек, в том числе одна девочка. 40 человек пострадали, из них госпитализированы 36. Один из пострадавших находится в коме.
Пассажирами автобуса преимущественно были женщины. Среди пострадавших есть жители Читы, Краснокаменска, Иркутской области, один человек из Бурятии.
рухнула с обрыва высотой до 30 метров. Обстоятельства ДТП выясняются.
По последним данным, в результате ДТП с автобусом паломников погибли 11 человек, в том числе одна девочка. 40 человек пострадали, из них госпитализированы 36. Один из пострадавших находится в коме.
Пассажирами автобуса преимущественно были женщины. Среди пострадавших есть жители Читы, Краснокаменска, Иркутской области, один человек из Бурятии.
рухнула с обрыва высотой до 30 метров. Обстоятельства ДТП выясняются.
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