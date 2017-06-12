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  • 12.06, 06:43

    Часть пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили в Улан-Удэ

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    Часть пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили в Улан-Удэ

    Часть пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили в <nobr>Улан-Удэ</nobr>

    Два вертолета доставили в республиканскую больницу в Улан-Удэ 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

    Как сообщает РИА Новости, вертолеты Ми-8 уже полетели за другими пострадавшими в Петровск-Забайкальский.

    По последним данным, в результате ДТП с автобусом паломников погибли 11 человек, в том числе одна девочка. 40 человек пострадали, из них госпитализированы 36. Один из пострадавших находится в коме.

    Пассажирами автобуса преимущественно были женщины. Среди пострадавших есть жители Читы, Краснокаменска, Иркутской области, один человек из Бурятии.

    В ночь на понедельник на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» опрокинулся автобус, в котором находился 51 человек. Машина, перевозившая паломников, рухнула с обрыва высотой до 30 метров. Обстоятельства ДТП выясняются.

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